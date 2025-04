ASSISTIR Vasco x Flamengo AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (29/04); COM IMAGENS

O jogo entre Vasco x Flamengo pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (28) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Este domingo, 28 de abril de 2025, promete fortes emoções para os amantes do futebol. Com partidas importantes na Itália, Argentina e Brasil, confira a programação completa e fique por dentro das melhores opções para acompanhar.

Jogos na Itália – Série A (Rodada 34)

Udinese 0 x 0 Bologna

Horário: 13h30 (Brasília)

Transmissão: Disney+

Odds bet365: Udinese (2.88) | Empate (3.00) | Bologna (2.70)

Horário: 15h45 (Brasília)

Transmissão: ESPN3

Odds bet365: Lazio (2.50) | Empate (2.80) | Parma (3.40)

Horário: 15h45 (Brasília)

Transmissão: Disney+

Odds bet365: Hellas Verona (2.45) | Empate (3.20) | Cagliari (3.00)

Jogos na Argentina

Barracas Central x Unión (Liga Profissional A)

Horário: 15h00 (Brasília)

Odds bet365: Barracas Central (1.40) | Empate (4.75) | Unión (8.00)

Horário: 17h15 (Brasília)

Transmissão: Disney+

Odds bet365: Godoy Cruz (2.00) | Empate (3.10) | Atlético Tucumán (4.20)

Horário: 19h30 (Brasília)

Odds bet365: Estudiantes (3.50) | Empate (3.50) | Tigre (2.05)

Horário: 19h30 (Brasília)

Horário: 21h45 (Brasília)

Odds bet365: Vélez Sarsfield (1.91) | Empate (3.20) | Gimnasia (4.33)

Horário: 21h45 (Brasília)

Transmissão: ESPN4

Jogos no Brasil

Botafogo-SP x Goiás (Série B)

Horário: 19h30 (Brasília)

Transmissão: Disney+

Horário: 19h30 (Brasília)

Transmissão: Nosso Futebol

Horário: 19h30 (Brasília)

Transmissão: Nosso Futebol

Horário: 20h00 (Brasília)

Transmissão: SporTV

Odds bet365: Grêmio (2.00) | Empate (3.00) | Internacional (4.33)

Clássico Carioca Sub-17: Vasco x Flamengo

Histórico de Confrontos

No Sub-17, Vasco e Flamengo têm um equilíbrio interessante no histórico geral:

Jogos: 42

Vitórias do Vasco: 17 (40%)

Empates: 11 (26%)

Vitórias do Flamengo: 14 (33%)

Gols do Vasco: 66

Gols do Flamengo: 61

No último encontro, válido pelo Campeonato Carioca Sub-17 2025, o Vasco venceu o Flamengo fora de casa por 3 a 1.

Retrospecto em Cada Casa

Em casa do Vasco:

22 jogos

9 vitórias do Vasco (41%)

5 empates (23%)

8 vitórias do Flamengo (36%)

Em casa do Flamengo:

20 jogos

8 vitórias do Vasco (40%)

6 empates (30%)

6 vitórias do Flamengo (30%)

Forma Atual

Vasco Sub-17:

Últimos 5 jogos: 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas.

Invencibilidade recente de 2 partidas.

Flamengo Sub-17:

Últimos 5 jogos: 2 vitórias, 3 derrotas.

Vem de 2 derrotas consecutivas.

Últimos Confrontos

Data Competição Resultado 26/04/2025 Carioca Sub-17 Flamengo 1-3 Vasco 22/04/2025 Carioca Sub-17 Flamengo 2-4 Vasco 23/11/2024 Brasileiro Sub-17 Flamengo 2-0 Vasco 17/11/2024 Brasileiro Sub-17 Vasco 1-1 Flamengo 15/09/2024 Copa Rio Sub-17 Vasco 1-3 Flamengo

Tags: futebol, agenda futebol, vasco, flamengo, clássico sub-17, campeonato carioca sub-17, bet365, odds, jogos hoje

NOTA LEGAL: O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.