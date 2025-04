CSA x Grêmio, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (30/04)

Por MRNews



O jogo entre CSA x Grêmio marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Ceará ue vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias do CSA

Noticias do Grêmio

CSA x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Pela terceira fase da Copa do Brasil, CSA e Grêmio entram em campo nesta quarta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), em um duelo decisivo no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. A partida de ida marca o reencontro entre as equipes em competições nacionais e será transmitida ao vivo com exclusividade pela plataforma Amazon Prime Video. A Rádio ABC 103.3 FM também transmite o confronto em tempo real, com cobertura completa.

Onde assistir CSA x Grêmio ao vivo

Transmissão ao vivo: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Rádio: ABC 103.3 FM

Para acompanhar pela TV, é necessário ser assinante da plataforma de streaming da Amazon, que pode ser acessada por aplicativos em smartphones, Smart TVs, tablets, computadores e consoles de videogame.

Como chega o CSA

O CSA vem focado em fazer valer o mando de campo diante do seu torcedor. A equipe comandada por Higo Magalhães busca surpreender o Grêmio e construir vantagem no jogo de ida. O time alagoano aposta na experiência de nomes como Betão na defesa e Tiago Marques no comando de ataque. O meio-campo será o motor da equipe, com Gustavo Nicola e Camacho articulando as jogadas.

Provável escalação do CSA: Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Marcão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Guilherme Cachoeira, Brayann e Vander; Tiago Marques.

Técnico: Higo Magalhães.

Situação do Grêmio

O Grêmio faz sua estreia na Copa do Brasil 2025 com grandes expectativas. Apesar da oscilação no Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes quer aproveitar o bom desempenho recente de jogadores como Braithwaite e Cristaldo para encaminhar a classificação já no jogo fora de casa. O Tricolor Gaúcho chega com força máxima para enfrentar o CSA e buscar uma vitória importante fora de seus domínios.

Provável escalação do Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Edenilson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.

Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem

A CBF ainda não divulgou a escala de arbitragem para a partida até a manhã desta segunda-feira (28). A definição dos responsáveis pelo apito deve ocorrer nas próximas horas.

Análise de Dados

