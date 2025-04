Palpites Maringá x Atlético-MG , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (29/04)

O jogo entre Maringá x Atlético-MG marcado para acontecer nesta 19 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Maringá que vai buscar a vitória em seus domínios.

Com retornos e baixa, Atlético-MG divulga relacionados para o jogo contra o Maringá

O Atlético-MG divulgou neste domingo (28) a lista de jogadores relacionados para o confronto diante do Maringá, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida acontece nesta terça-feira (29), com início às 19h (de Brasília), na Arena Pernambuco.

A grande novidade da convocação é o retorno de importantes jogadores que estavam ausentes nas últimas partidas. Por outro lado, a lista também conta com baixas importantes que preocupam a comissão técnica de Gabriel Milito.

Retornos importantes

Entre as boas notícias para o torcedor atleticano está a volta de Rubens e Otávio, que estavam em fase final de recuperação de lesões. Ambos foram liberados pelo departamento médico e reforçam o Galo na busca por uma vaga nas oitavas de final da competição nacional.

Outro retorno relevante é o de Hulk, que após ser poupado na última rodada do Campeonato Brasileiro, está à disposição e deve ser titular contra o Maringá.

Baixas confirmadas

Em contrapartida, o Atlético-MG terá desfalques importantes. O zagueiro Mauricio Lemos segue no departamento médico e não foi relacionado. Além dele, Alan Franco, com um desconforto muscular, também fica fora da partida. As ausências exigirão ajustes táticos no time titular.

Provável escalação do Atlético-MG

Com as peças disponíveis, o técnico Gabriel Milito deve escalar o Galo com:

Provável time: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk.

A confirmação oficial da escalação será divulgada momentos antes do início da partida.

Informações da partida

Data: 29 de abril de 2025 (terça-feira)

29 de abril de 2025 (terça-feira) Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena Pernambuco

Arena Pernambuco Competição: Copa do Brasil – terceira fase (jogo de ida)

Copa do Brasil – terceira fase (jogo de ida) Transmissão: SporTV, Premiere e cobertura em tempo real pelo nosso site.

O Atlético-MG entra em campo buscando abrir vantagem no duelo de ida e garantir uma situação confortável para a volta. A expectativa é de um jogo movimentado, com o Galo apostando na força do seu elenco e na volta de peças fundamentais para conquistar um bom resultado.

Análise de Dados

