Criciúma x RB Bragantino, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (01/05)

O jogo entre Criciúma x RB Bragantino marcado para acontecer nesta 18h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Criciúma que vai buscar a vitória em seus domínios.

Criciúma x RB Bragantino

Criciúma x RB Bragantino: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo pela Copa do Brasil

O Criciúma recebe o RB Bragantino nesta quinta-feira (01/05), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida promete ser equilibrado, com o Tigre tentando se impor em casa e o Massa Bruta buscando manter sua boa fase na temporada.

Como chega o Criciúma

O Criciúma vem de um empate em 1 a 1 contra o Remo pela Série B, e busca retomar a confiança diante de sua torcida. O técnico Zé Ricardo terá desfalques importantes: Felipe Mateus está lesionado, enquanto Werik Popó, Talisson e Gabriel Novaes estão fora por pertencerem ao RB Bragantino e não poderem atuar por questões contratuais.

Mesmo com as ausências, o Criciúma aposta na força coletiva e no bom desempenho defensivo para tentar sair em vantagem no confronto.

Como chega o RB Bragantino

Embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Santos no Campeonato Brasileiro, o RB Bragantino tenta levar a boa fase para a Copa do Brasil. Sob o comando de Fernando Seabra, a equipe apresenta um futebol intenso e bem estruturado, mesmo com algumas baixas por lesão: Henry Mosquera, Lucão, Nathan Mendes e outro Lucão seguem fora.

O Bragantino aposta na juventude e na movimentação ofensiva de nomes como Jhon Jhon, Sasha e Vinicinho para buscar um bom resultado fora de casa.

Prováveis escalações

Criciúma:

Moroso; Alaba, Rodrigo, Léo Castán e Hermes; Trindade, Morelli, Darlan Gonçalves e Juninho; Jhonata Robert e Neto.

Técnico: Zé Ricardo

RB Bragantino:

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Gabriel, Ramires e Lucas Barbosa; Jhon Jhon, Vinicinho e Eduardo Sasha.

Técnico: Fernando Seabra

Onde assistir Criciúma x RB Bragantino

A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere, com cobertura completa em tempo real também no 365Scores, que fornece atualizações de placar, estatísticas e detalhes da partida.

Ficha técnica

Jogo: Criciúma x RB Bragantino

Criciúma x RB Bragantino Competição: Copa do Brasil – Terceira fase (ida)

Copa do Brasil – Terceira fase (ida) Data: 01/05/2025

01/05/2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC) Transmissão: Sportv, Premiere

O duelo marca o início da batalha por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta será realizada no Nabizão, em Bragança Paulista, com data ainda a confirmar.

Análise de Dados

