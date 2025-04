Equipe joseense representa o Brasil no Mundial de Flag Football

Lucas Lemes





Na tarde desta terça-feira (29), integrantes do time joseense Tribais, que defenderá as cores do Brasil no próximo Mundial de Clubes de Flag Football em junho, no Panamá, visitaram a Prefeitura para apresentar as conquistas recentes e os desafios que o time enfrentará nos próximos torneios.

A equipe é uma das parceiras do Instituto Ágape, organização da sociedade civil apoiada pela Prefeitura, que colabora no desenvolvimento social de crianças e jovens moradores de São José dos Campos. Atualmente o projeto da equipe reúne mais de 110 alunos nas categorias que vão do sub-8 ao sub-16.

“Nós selecionamos crianças e jovens que fazem parte de projetos sociais para desenvolver a técnica do flag football nas categorias de base, como uma oportunidade de seguir a carreira esportiva, na oferta de suporte profissional qualificado com aulas de inglês, acompanhamento psicológico, fisioterapia e nutrição”, explica Luan Souza, um dos fundadores do Tribais.



Luan Souza (centro) e Igor Ribeiro (esq.), fundadores do Tribais, time joseense de glag gootball | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Representante do time norte-americano Eagles, o Tribais conquistou o último Campeonato Brasileiro, promovido pela National Football League (NFL Flag), e o Campeonato Paulista de 2024.

O flag football é uma variação do futebol americano que se destaca por ser mais segura e acessível, que substitui o contato físico intenso pelo ato de retirar uma fita (flag) presa à cintura do adversário para encerrar a jogada.

Sem a necessidade de equipamentos como capacetes ou ombreiras, o esporte é praticado com menos jogadores por equipe (geralmente cinco ou sete), o que torna as partidas mais dinâmicas e viáveis em diversos espaços.

Com essas características, o flag football tem crescido em popularidade no mundo todo e foi, inclusive, incluído como modalidade nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, reforçando seu apelo como uma alternativa inclusiva e moderna ao futebol americano tradicional.



