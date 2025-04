Santos x CRB, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (01/05)

O jogo entre Santos x CRB marcado para acontecer nesta 16 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Peixe ue vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Notícias do Santos

Noticias do CRB

Santos x CRB: onde assistir, escalações e palpites – Copa do Brasil – 01/05/2025

Nesta quinta-feira, 1º de maio de 2025, o Santos recebe o CRB às 18h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. A partida marca a estreia do técnico Cleber Xavier no comando do Peixe e será decisiva para as pretensões do clube na temporada. A volta está marcada para o dia 22 de maio, em Maceió.

Criciúma x RB Bragantino, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (01/05)

Cruzeiro x Vila Nova, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (01/05)

Neste artigo, confira onde assistir ao vivo, prováveis escalações, estatísticas, destaques individuais e palpites para apostas esportivas.

Onde assistir Santos x CRB ao vivo

A transmissão de Santos x CRB será exclusiva no Prime Video, o serviço de streaming da Amazon. A plataforma está disponível para Smart TVs, celulares, tablets e computadores.

Prováveis escalações

Santos (técnico: Cleber Xavier)

Com desfalques importantes como Neymar, Soteldo e Barreal, o Peixe aposta nos jovens da base e na experiência de Tiquinho Soares no comando de ataque. A missão de Cleber Xavier será reorganizar a equipe e buscar um resultado positivo em casa.

Provável escalação:

João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Kevyson; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Hyan e Tiquinho Soares.

Botafogo-PB x Flamengo, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (01/05)

Operário-PR x Vasco, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (01/05)

Desfalques: Neymar (departamento médico), Soteldo e Barreal (lesionados).

CRB (técnico: Eduardo Barroca)

O time alagoano enfrenta dificuldades para montar a equipe ideal. O lateral Hayner está fora por questões contratuais, e David da Hora é dúvida. Mesmo assim, o CRB tentará explorar os espaços e sair da Vila Belmiro com um bom resultado.

Provável escalação:

Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Jorginho; Gegê, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Desfalques: Hayner (impedido de atuar), David da Hora (dúvida).

Destaque do jogo: Tiquinho Soares

O camisa 9 do Santos será o grande nome do confronto. Com experiência e faro de gol, Tiquinho deve ser o principal nome ofensivo da equipe santista.

Números na temporada 2025:

Jogos: 17

Gols: 6

Assistências: 2

Finalizações: 31

Passes decisivos: 15

Palpites e odds para Santos x CRB

Confira as melhores cotações das casas de apostas para este confronto:

Vitória do Santos:

F12Bet: 1.34

Superbet: 1.38

Stake: 1.32

Vitória do CRB:

KTO: 10.00

Superbet: 8.60

Stake: 9.48

Melhores palpites:

Santos vence no 1º tempo – Odd: 1.87 (Superbet)

– Odd: 1.87 (Superbet) Ambas marcam: Sim – Odd: 2.85 (KTO)

– Odd: 2.85 (KTO) Santos marca o 1º gol – Odd: 1.45 (F12Bet)

Análise:

Mesmo com desfalques, o Santos joga em casa e deve iniciar a partida pressionando, empurrado pela torcida. A estreia do novo técnico pode trazer motivação extra. O CRB pode encontrar dificuldades, mas sua experiência e capacidade de reação tornam o cenário favorável para um jogo com gols de ambos os lados.

Considerações finais

Santos x CRB promete ser um duelo equilibrado, mas com o favoritismo do time paulista, especialmente por atuar na Vila Belmiro. A estreia de Cleber Xavier, a expectativa pela presença de Neymar no estádio e o desempenho dos jovens da base são pontos de destaque neste embate da Copa do Brasil.

Tags: Santos x CRB, onde assistir Santos hoje, Copa do Brasil 2025, Santos escalação, CRB ao vivo, palpites Santos x CRB, Prime Video futebol.

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net