Novo Horário de Atendimento ao Público na Prefeitura de Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, informa aos interessados que as guias para pagamento dos alvarás e ISS (Imposto Sobre Serviços) com vencimento em 20 de fevereiro de 2025 já estão disponíveis. As guias podem ser retiradas pelo site da Prefeitura de Bonito, na aba PORTAL DO CONTRIBUINTE […]