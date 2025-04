AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 21/2025 – Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de apoio diagnóstico para alunos e professores do 5º ano do Ensino Fundamental, para atender a demanda da Secretaria de Educação e Cultura de Bonito/MS.

Por MRNews



Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no inciso I, do artigo 74 da Lei n.º 14.133/21, conforme solicitação, documento de formalização da demanda, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de material de apoio diagnóstico para alunos e professores do 5º ano do Ensino Fundamental, para atender a demanda da Secretaria de Educação e Cultura de Bonito/MS.

AUTORIZO a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 72, da Lei retro mencionada.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 56/2025

FAVORECIDO: HORIZON EDITORIAL LTDA

CNPJ Nº 19.357.288/0001-84

VALOR: R$ 137.917,50 (cento e trinta e sete mil novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

PRAZO: 12 meses.

Bonito-MS, 30 de abril de 2025.

Josmail Rodrigues

Prefeito Municipal.