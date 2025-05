Polícia Civil deflagra Operação Patrocínio Infiel contra advogado investigado por estelionato e apropriação indébita

Operação em Boa Vista – Foto: Polícia Civil



A PCRR (Polícia Civil de Roraima) deflagrou, nesta quarta-feira, dia 30, a Operação Patrocínio Infiel. A apura estelionato e apropriação indébita em tese praticados pelo advogado W. L. G. T. S., de 34 anos, em desfavor de um ex-cliente. A iniciativa ocorreu por meio do 1º DP (Distrito Policial).

O delegado titular do 1º DP, Vinícius Souza coordenou a investigação e a operação. Entretanto, ele contou com apoio dos delegados Pedro Ivo, Jéssica Muniz e Vinícius do Vale, do 2º DP.

Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão. Dois em residências localizadas nos bairros Cambará e Murilo Teixeira, e um no escritório do investigado, situado no bairro São Pedro.

Além disso, a Civil também executou mandados de sequestro de bens e valores, além da suspensão do exercício profissional do advogado. Ele está temporariamente impedido de atuar pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Conforme Vinícius Souza, as investigações apontam que os crimes ocorreram no final de outubro de 2024. Período em que o advogado representou um cliente preso pela Polícia Federal (PF).

O delegado representou pelo mandado de busca e apreensão em duas residências do investigado, bem como em seu escritório. Do mesmo modo, representou pelo sequestro de bens e valores e um mandado de suspensão do exercício profissional junto a OAB, que foram deferidos pela Justiça.

Operação Patrocínio Infiel

“A operação, denominada de Patrocínio Infiel, visa combater crimes praticados por profissionais da advocacia, que se utilizam da confiança de seus clientes para agir em benefício próprio e em prejuízo do assistido”, disse o delegado.

Fonte: Da Redação