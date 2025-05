Por MRNews



Delma emplaca trabalho na Globo e se destaca entre os ex-BBBs com campanha sobre Lady Gaga

Delma, uma das participantes mais carismáticas do Big Brother Brasil 25, foi escolhida pela TV Globo para estrelar uma ação publicitária que anuncia a transmissão do show de Lady Gaga em Copacabana. Com isso, a ex-BBB se torna a primeira do elenco de 2025 a fechar contrato com a emissora em uma campanha institucional de destaque.

A propaganda, que vem sendo veiculada nas redes sociais da Globo, tem um tom descontraído e divertido, apostando na espontaneidade de Delma para aproximar o público da história da estrela pop. Com o slogan “Quem é Lady Gaga? Lady Delma conta”, o vídeo mistura curiosidades sobre a diva americana com comentários bem-humorados da ex-sister, e já vem repercutindo positivamente nas redes sociais.

Show de Lady Gaga em Copacabana será transmitido ao vivo

O espetáculo, batizado de “Gagacabana”, promete ser um dos maiores eventos musicais realizados no Brasil. A apresentação será transmitida ao vivo neste sábado, 3 de maio, às 21h30, pela TV Globo, Multishow e Globoplay. A expectativa é de que o show reúna cerca de 1,5 milhão de pessoas na praia, entre cariocas e turistas vindos de várias partes do país e do mundo.

Além da movimentação turística, a cidade do Rio já vive o clima do megaevento. Comércios locais registram aumento nas vendas, e os hotéis da região estão com ocupação máxima — embora muitos fãs tenham relatado preços abusivos e cancelamentos de última hora.

Lady Gaga já está no Brasil

Lady Gaga desembarcou discretamente no Rio de Janeiro durante a madrugada e está hospedada no tradicional Copacabana Palace. Desde então, dezenas de fãs se reúnem na porta do hotel à espera de um aceno da cantora. Um dos admiradores chamou a atenção ao aparecer usando fralda, com medo de perder qualquer aparição da estrela internacional.

Delma ganha destaque após o BBB25

Com a campanha da Globo, Delma sai na frente de seus colegas de confinamento e mostra que sua autenticidade pode render frutos fora do reality. A escolha da emissora em utilizá-la como ponte entre o público e um dos maiores eventos do ano reforça sua popularidade e o carisma conquistado junto ao público.

Durante as celebrações dos 60 anos da TV Globo, Gil do Vigor voltou aos holofotes não apenas por sua trajetória de sucesso, mas também por conta de rumores envolvendo sua vida amorosa. O economista e ex-BBB foi um dos convidados do evento comemorativo da emissora e, em meio às entrevistas, falou sobre sua carreira, projetos atuais e os boatos de um possível relacionamento com Diego Hypólito.

Nas últimas semanas, fãs começaram a especular sobre uma aproximação entre Gil e o ex-ginasta olímpico, que participou da edição atual do Big Brother Brasil (BBB25). Diante da curiosidade dos fãs, a imprensa não perdeu a oportunidade de questionar Gil sobre o assunto.

Gil responde sobre Diego Hypólito: “Conversamos muito”

Em declaração à coluna de Fábia Oliveira, Gil do Vigor adotou uma postura cuidadosa, sem confirmar ou negar qualquer envolvimento romântico. “Não sei… Não posso falar de momento. A gente conversou muito, mas, no momento, eu estou focado no PhD, tenho que terminar isso”, disse o pernambucano. A resposta deixou o público ainda mais intrigado, já que ele não descartou completamente a possibilidade de um romance.

A interação entre os dois vem sendo observada atentamente pelos fãs nas redes sociais, especialmente após postagens e comentários mútuos. Apesar do mistério, o carinho entre eles é evidente, o que tem alimentado ainda mais as especulações.

Reconhecimento e gratidão à TV Globo

Além dos rumores, Gil também aproveitou o momento para refletir sobre sua trajetória profissional e acadêmica. Hoje, ele cursa doutorado em Economia nos Estados Unidos, mas não esconde a importância da TV Globo em sua transformação de vida. Desde sua participação marcante no BBB21, Gil do Vigor se tornou um dos nomes mais queridos do público, sendo convidado para apresentar quadros no Mais Você e participar de atrações como Encontro e Caldeirão.

Gil destacou que a paixão pela televisão é algo que o acompanha desde antes da fama, mas que ganhou força com a vivência nos bastidores da emissora. Para ele, a mistura entre o mundo acadêmico e o universo artístico é uma experiência enriquecedora.

Futuro na TV e na vida pessoal

Mesmo com a agenda cheia nos estudos, Gil não descarta futuras oportunidades na televisão e continua se dedicando a projetos paralelos. Quanto à vida amorosa, prefere manter discrição, embora deixe os fãs livres para torcer por um possível “casal vigoroso”.

Aguardemos os próximos capítulos dessa história que, ao que tudo indica, ainda está sendo escrita.

Na manhã desta quinta-feira (2), o programa Mais Você, da TV Globo, foi palco de um momento inusitado e hilário que arrancou gargalhadas dos telespectadores. Durante a participação do economista e ex-BBB Gil do Vigor, um pedido de casamento inesperado roubou a cena — e o responsável pela brincadeira foi ninguém menos que o galã Amaury Lorenzo, conhecido por dar vida ao personagem Ramiro na novela Terra e Paixão.

Clima de romance e diversão no estúdio

Tudo começou de forma descontraída, com Gil interagindo com os apresentadores Thalita Morete e Fabrício Battaglini em um dos quadros do programa. No encerramento da atração, Amaury Lorenzo entrou ao vivo no estúdio e, pegando todos de surpresa, declarou: “Gil, você é o amor da minha vida. Vamos casar?”. A resposta de Gil foi igualmente divertida e entusiasmada, entrando na brincadeira com seu já conhecido bom humor.

O clima ficou ainda mais animado quando os dois simularam um beijo apaixonado, o que levou a plateia — e as redes sociais — à loucura. O momento viralizou rapidamente, com milhares de internautas comentando a química entre os dois e exaltando o carisma de ambos.

Amaury Lorenzo e sua relação com o público

Amaury ganhou grande notoriedade ao interpretar Ramiro, um personagem complexo e intenso em Terra e Paixão, novela de Walcyr Carrasco. Seu envolvimento amoroso com outro homem na trama marcou a dramaturgia recente da Globo, sendo elogiado pela crítica e pelo público por abordar temas como autoaceitação e representatividade LGBTQIAP+.

O ator já falou abertamente sobre sua orientação sexual em entrevistas anteriores, destacando sua felicidade por poder dar voz a personagens que quebram estereótipos. Sua espontaneidade e autenticidade conquistaram uma legião de fãs, o que se refletiu na calorosa recepção ao momento divertido no Mais Você.

Gil do Vigor segue cativando o Brasil

Desde que saiu do Big Brother Brasil, Gil do Vigor se consolidou como uma das personalidades mais queridas do país. Com seu jeito irreverente, inteligência afiada e alegria contagiante, o economista passou a integrar o time da Globo, participando de diversos programas e projetos especiais.

Em suas redes sociais, Gil compartilhou o trecho do pedido de casamento, comentando com bom humor: “Eu disse sim, Brasil! Vigorando com amor e com o coração acelerado!”. O público respondeu com entusiasmo, enchendo os comentários de elogios e emojis apaixonados.

Mais Você: palco de surpresas inesquecíveis

O programa Mais Você, desde sua criação por Ana Maria Braga, sempre foi conhecido por proporcionar momentos espontâneos, leves e cheios de emoção. Sob o comando temporário de Thalita Morete e Fabrício Battaglini, a atração continua entregando conteúdos que divertem e surpreendem, mantendo o espírito original do programa.

A interação entre Amaury Lorenzo e Gil do Vigor já entrou para o hall dos momentos icônicos do Mais Você, reforçando a importância do bom humor e da representatividade na televisão aberta brasileira.

Mania de Você: A Morte do Protagonista que Vai Mudar Tudo na Trama

A novela Mania de Você promete uma das reviravoltas mais impactantes da televisão brasileira. A trama escrita por João Emanuel Carneiro caminha para um momento decisivo com a morte de um dos protagonistas, evento que transformará completamente o rumo da história.

O Fim Trágico de Rudá

Desde o início da novela, Rudá (Nicolas Prattes) se mostrou um personagem destemido e disposto a desmascarar Molina (Rodrigo Lombardi), um vilão que já provou não medir esforços para se manter no controle. No entanto, o jovem acaba se colocando em um perigo ainda maior do que imaginava.

A tensão entre Rudá e Molina atinge o ponto máximo quando o protagonista descobre provas contundentes contra o vilão. Ciente de que está sendo vigiado e caçado, ele tenta se proteger de todas as formas, mas subestima a frieza e astúcia de seu inimigo. Molina, sabendo que a existência de Rudá representa uma ameaça direta aos seus planos, decide eliminá-lo de uma vez por todas.

O Assassinato que Muda o Jogo

A morte de Rudá acontecerá de forma brutal e inesperada. Em um ambiente hostil, sem saída e cada vez mais encurralado, ele será alvo de um plano cruel orquestrado por Molina. Sem chance de escapar, o jovem será assassinado, deixando um rastro de dor e revolta para aqueles que estavam ao seu lado.

O impacto dessa perda será devastador para personagens centrais da trama, como Luma (Agatha Moreira) e Viola (Gabz), que ficarão desoladas e sedentas por justiça. Além disso, a morte de Rudá promete gerar consequências ainda maiores, colocando em risco os planos de Molina e aumentando a tensão entre os demais personagens.

O Futuro da Novela

Com a saída do protagonista, Mania de Você entra em uma nova fase, na qual a busca por vingança e justiça se tornará o grande motor da história. A partir desse momento, os personagens terão que lidar com suas próprias perdas e tomar decisões que podem mudar o desfecho da novela.

Para os fãs que acompanham cada capítulo com atenção, essa reviravolta promete muitas emoções, consolidando Mania de Você como uma das novelas mais marcantes dos últimos tempos. A pergunta que fica é: Molina conseguirá escapar impune ou finalmente pagará por seus crimes?

Nicolas Prattes Deixa “Mania de Você” Após Pedido Popular

A novela “Mania de Você”, exibida no horário nobre da TV Globo, passará por uma grande reviravolta com a saída definitiva de Nicolas Prattes do elenco. O ator interpretava Rudá, personagem que vinha dividindo opiniões entre os telespectadores e acabou sendo eliminado da trama.

Pedido Popular Influenciou a Decisão

A decisão de retirar Rudá da história não foi apenas uma escolha criativa do autor João Emanuel Carneiro (JEC). Em novembro de 2024, um grupo de telespectadores criou um abaixo-assinado online intitulado “JEC MATE O RUDÁ”, reunindo 3.457 assinaturas na plataforma Change.org. A insatisfação do público com o personagem pode ter sido um dos fatores determinantes para sua saída definitiva.

Essa não foi a primeira tentativa de afastar Rudá da novela. Anteriormente, o personagem foi preso injustamente, acusado da morte de Felipa (Joana de Verona), ficando temporariamente afastado da trama. No entanto, com a crescente rejeição, os roteiristas optaram por um destino mais radical para ele.

Nicolas Prattes Estava Insatisfeito com o Papel?

Além da pressão do público, rumores indicam que o próprio Nicolas Prattes estaria descontente com a condução de seu personagem. Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, o ator não estaria satisfeito com a perda de protagonismo de Rudá, especialmente após sua prisão na história.

A diminuição do espaço na novela pode ter sido um dos motivos para que ele reconsiderasse sua continuidade no elenco. Com sua saída, a trama ganha novas possibilidades e abre caminho para novas reviravoltas na reta final.

Como Será a Saída de Rudá?

Ainda não foram revelados detalhes sobre como Rudá deixará a novela, mas a expectativa é que sua despedida seja marcada por momentos de forte emoção. Como a trama de João Emanuel Carneiro costuma surpreender, há especulações sobre uma possível morte trágica do personagem.

A novela “Mania de Você” segue sendo um dos grandes sucessos da Globo, e a eliminação de Rudá promete movimentar ainda mais a história, trazendo impacto para os personagens que orbitavam ao redor dele.

Agora, resta saber como os fãs da novela reagirão aos próximos acontecimentos e como a saída de Nicolas Prattes influenciará a dinâmica da trama.

O Salário de Patrícia Abravanel no SBT Surpreende o Público

Patrícia Abravanel, uma das principais apresentadoras do SBT, consolidou seu espaço na emissora ao assumir o comando do tradicional Programa Silvio Santos, que leva o nome de seu pai, Silvio Santos. Desde a pandemia, quando Silvio precisou se afastar, Patrícia passou a apresentar a atração dominical, tornando-se uma das figuras centrais da programação do canal.

A Carreira de Patrícia Abravanel no SBT

A filha do dono do SBT começou sua trajetória na televisão há alguns anos e rapidamente ganhou espaço na emissora. Antes de comandar o Programa Silvio Santos, ela esteve à frente do Vem Pra Cá, uma atração matinal que buscava mesclar entretenimento e jornalismo. Seu crescimento na TV foi natural, e seu estilo carismático cativou boa parte do público.

Com a ausência definitiva de Silvio Santos nos estúdios, o programa foi oficialmente reformulado para ser apresentado por Patrícia, mantendo os tradicionais quadros que fizeram história na televisão brasileira.

O Salário de Patrícia Abravanel no SBT

De acordo com informações do site Bastidores da TV, Patrícia Abravanel recebe um salário estimado em R$ 250 mil mensais do SBT. O valor, embora elevado em comparação à média salarial do brasileiro, está longe de ser o maior da emissora.

No próprio SBT, o maior salário pertence a Carlos Massa, o Ratinho, que fatura cerca de R$ 2 milhões por mês, devido à alta audiência e às campanhas publicitárias dentro de seu programa. Já na Rede Globo, nomes como Luciano Huck, Marcos Mion e Fátima Bernardes também estão entre os mais bem pagos da televisão brasileira. Na Record, Rodrigo Faro figura entre os apresentadores com vencimentos elevados.

O Futuro de Patrícia Abravanel no SBT

Mesmo com a saída definitiva de Silvio Santos da TV, o Programa Silvio Santos continua sendo um dos carros-chefe da emissora. Com o respaldo da família e da direção do SBT, Patrícia Abravanel deve continuar à frente da atração por tempo indeterminado.

A expectativa é que a apresentadora reforce ainda mais sua presença na programação do canal, podendo assumir novos desafios e programas futuramente. O fato de ser filha de Silvio Santos garante um prestígio natural, mas sua evolução no comando do programa é um fator essencial para sua permanência no horário nobre do SBT.