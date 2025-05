Prefeitura de Sorocaba e CIEE abrem processo seletivo para estágio na área da Educação – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das Secretarias de Recursos Humanos (SERH) e da Educação (Sedu), e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), abrem, nesta quinta-feira (1º de maio), as inscrições para o processo seletivo para estágio de nível superior na área da Educação. As inscrições poderão ser feitas até 15 de maio.

As provas serão realizadas de forma on-line, no mesmo período das inscrições, podendo ser feitas a qualquer dia nesse prazo, incluindo sábados, domingos ou feriados.

As oportunidades disponíveis são para estudantes que estão cursando Ensino Superior em: Pedagogia (Licenciatura), Pedagogia (Bacharelado), Educação Especial (Licenciatura), Letras Português (Licenciatura), Letras – Português/Inglês (Licenciatura), Letras – Português/Espanhol (Licenciatura), Letras Português/Francês (Licenciatura) e Matemática (Licenciatura).

Os estagiários contratados serão remunerados com bolsa-auxílio, no valor de R$ 900, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 184,80. A carga horária é de 25 horas semanais.

Para se inscrever e fazer a prova on-line, basta acessar o link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13163/detalhe. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: estagiarios.cadastro@sorocaba.sp.gov.br e pelos telefones: (15) 3238-2226 e (15) 3238-2369.