Prepara Campeões tem aula inaugural repleta de dinâmicas

Com foco total no aprendizado, os alunos participantes dos novos Times Olímpicos do Conhecimento se reuniram no Centro de Formação do Educador (Cefe), na manhã do último sábado (26), para dar início ao ciclo de preparação para as olimpíadas acadêmicas de 2025.

O encontro foi marcado pela apresentação e acolhida dos professores do Prepara Campeões, que receberam os alunos com dinâmicas interativas em grupo. Participaram 44 alunos, que foram divididos em 4 equipes.

Dentre as atividades realizadas, estão: “Quanto Pesa?”, “Passa ou Repassa?”, “Que país é esse?” e “Densidade – Afunda ou Boia?”. Além de um circuito com cinco estações, que desafiavam dois jogadores por vez, com as etapas de: Rosa dos Ventos, Construção do Cubo, Tangram, Torre de Hanói e Avião de Papel.

Por fim, a reunião foi finalizada com o Desafio da Inércia e considerações finais dadas pelos professores participantes.

Os Times Olímpicos do Conhecimento são formados por estudantes do 6º ao 9º ano da rede municipal de ensino, selecionados a partir da Olimpíada Municipal do Conhecimento. Ao longo do ano, eles terão aulas semanais no contraturno escolar, com acompanhamento especializado e preparação para competições em nível regional e nacional.

Para formarem as equipes, os alunos passaram por uma seletiva, que se encerrou com um evento que, além de divulgar os nomes dos novos atletas do saber, também prestigiou os destaques de 2024.

