EBC ganha prêmio por atuação nas redes sociais

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) venceu a 3ª edição do Prêmio Social Media Gov, principal premiação de comunicação em redes sociais do setor público, na categoria “Comunicação como Serviço”. Organizado pelo WeGov, o prêmio seleciona as principais referências em boas práticas na comunicação pública.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (29), durante a 14ª edição do Redes Wegov, em Florianópolis.

A EBC venceu com o case de conteúdos do programa Sem Censura, da TV Brasil, que abordavam temas como saúde, segurança e uso de telas na infância. A categoria tem como objetivo premiar “instituições que promoveram informações de interesse público, através de conteúdos certeiros e relevantes”.

Participaram da disputa cases de comunicação digital das prefeituras de Salvador (BA) e Florianópolis (SC).

A EBC é responsável pela gestão de mais de 30 perfis e acumula quase 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Entre os perfis administrados, além do carro-chefe @tvbrasil, estão as contas de @ebc, @canalgov e @agencia.brasil. A empresa passou por um recente investimento em sua produção digital com a criação da Superintendência de Comunicação Digital e Mídias Sociais, em 2023.

“É um reconhecimento do esforço da atual gestão em fortalecer a atuação nas redes sociais e de um time extremamente qualificado que carrega uma produção de conteúdo diversa, relevante e sintonizada com a sociedade”, afirmou o presidente da empresa, Jean Lima.

O Sem Censura

Apresentado por Cissa Guimarães, o Sem Censura completa 40 anos em 2025.

No ano passado, o programa foi consagrado com o prêmio APCA, organizado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria Melhor Programa de Televisão.

Também foi reconhecido no prêmio Melhores do Ano do site NaTelinha, parceiro do UOL, na categoria Melhor Programa de Entrevistas.