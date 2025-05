Prefeitura de Sorocaba recebe sugestões on-line da população para o PPA 2026-2029 – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e do Gabinete Central, abriu nesta quarta-feira (30/04) o prazo para recebimento on-line de sugestões da população, sobre projetos de obras e serviços a serem executados no município e incluídos no Plano Plurianual (PPA), referente aos anos de 2026 a 2029.

Todo munícipe pode participar, apontando o que pretende que seja melhorado no seu bairro ou, em geral, na cidade. Basta preencher o formulário de adesão, disponível até o dia 30 de maio a partir de acesso pelo site da Prefeitura de Sorocaba (www.sorocaba.sp.gov.br) ou diretamente pelo link: https://fazenda.sorocaba.sp.gov.br/audienciapublica/

O PPA compreende a atuação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive da Câmara Municipal. Trata-se de um plano de médio prazo que estabelece diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo Municipal ao longo de quatro anos. Tem vigência do segundo ano de um mandato até o fim do primeiro ano do mandato seguinte e também prevê a atuação do governo, durante o período, em programas de duração continuada.

Para participar, o cidadão deve, ao acessar o formulário, informar os dados pessoais e concordar com o termo de consentimento de tratamento de dados pessoais, em atendimento ao artigo 7º – inciso I, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Na sequência, terá a opção de manifestar suas prioridades de políticas públicas relativas às seguintes temáticas: Cidade Humanizada; Cidade Inovadora, Tecnológica e Sustentável; Cidade com Gestão e Transparência e Cidade Urbanizada.

O relatório final da participação popular estará disponível no Portal da Prefeitura, na página da Sefaz, após concluído todo o processo. Da mesma forma, cada participante receberá devolutiva a análise técnica de cada propostas apresentada. O projeto do PPA 2026-2029 será encaminhado à Câmara Municipal no segundo semestre deste ano.