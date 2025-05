Novos gestores do IFSP participam da primeira reunião do Coldir e discutem pautas estratégicas para a instituição – IFSP

Encontro marcou o início de um novo ciclo de gestão no Instituto e abordou temas como inovação, comunicação institucional, resolução pacífica de conflitos e análise de indicadores educacionais

Na última segunda-feira (29), o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) realizou a primeira reunião presencial do Colégio de Dirigentes (Coldir) da nova gestão, que se estenderá até 2029. O encontro reuniu os diretores-gerais recém-empossados no último dia 11 de abril, marcando um momento de integração e alinhamento estratégico institucional.

De acordo com o reitor do IFSP, Silmário Santos, o início do ano com novas lideranças nos campi representa uma oportunidade de renovar compromissos e fortalecer, em conjunto, o projeto institucional. “Essa primeira reunião com os novos diretores e diretoras marca um novo ciclo de diálogo, corresponsabilidade e construção coletiva para o futuro da nossa instituição”, afirmou. Para Silmário, a realização do encontro de forma presencial foi fundamental para garantir a interação e o engajamento dos gestores. “Foi bastante produtiva, e acredito que todos saem com a impressão do que é efetivamente um Colégio de Dirigentes. Nesses próximos quatro anos, vamos trabalhar de maneira bastante sinérgica para a construção de um Instituto Federal de São Paulo cada vez melhor”, completou.

Ao longo do dia, diversas pautas estratégicas foram discutidas. Entre elas, a apresentação do Núcleo de Resolução Pacífica de Conflitos (NRPC), que detalhou os procedimentos adotados no IFSP antes da abertura de processos administrativos, reforçando a importância de métodos alternativos e pedagógicos para a mediação de conflitos nas unidades.

O encontro também contou com a exposição do relatório técnico “Indicadores de Aderência dos Cursos do IFSP”, realizado pelo Núcleo de Inteligência e Sustentabilidade (NIS/DDI), que trouxe dados relevantes sobre evasão discente e adesão dos alunos aos cursos ofertados. A coordenadora Kimberly Lourenço, da CPAG/DDI, também apresentou uma análise SWOT das unidades do IFSP, contribuindo com subsídios para o planejamento estratégico institucional.

Outro destaque foi a apresentação do diretor da Inova, Éder Sacconi, sobre o Programa de Empreendedorismo e Empregabilidade em parceria com a Fundação Wadhwani, com sede na Índia. A iniciativa visa ampliar as oportunidades para os estudantes por meio do desenvolvimento de competências empreendedoras e de inserção no mercado de trabalho.

A pauta da comunicação institucional também foi abordada. O diretor de Comunicação do IFSP, Fábio Cabral, tratou dos trâmites para inauguração de campi, orientando sobre o uso adequado da marca institucional e a importância de fortalecer os canais oficiais de comunicação. “Esse alinhamento com os novos diretores é essencial para garantir unidade na imagem institucional e ampliar a visibilidade das ações realizadas em cada campus”, afirmou Cabral.

Foram ainda discutidos os novos editais da Pró-Reitoria de Extensão (PRX), programas governamentais e convênios com a Receita Federal. Além disso, a reunião contou com a votação dos representantes do Coldir para os conselhos do IFSP: Conselho de Ensino (Conen), Conselho de Extensão (Conex) e Conselho de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Conpip).

Em relação à infraestrutura, foi apresentada uma proposta de inovação da frota do IFSP, com a substituição gradual de veículos próprios por modelos contratados via aluguel. O tema foi conduzido por Alexandre Carniato (campus Presidente Epitácio) e Nelson Berto dos Santos (DAMS/PRA), representantes do grupo de trabalho sobre frota.

A reunião também foi um momento simbólico para os novos dirigentes. A diretora-geral do campus Itapetininga, Carolina Mandarini Dias, relatou a emoção de participar pela primeira vez do Coldir como titular. “Já havia participado outras vezes como substituta da direção-geral, mas, como diretora-geral, essa foi a minha primeira participação. Achei a reunião bastante produtiva. Foram discutidos assuntos extremamente pertinentes ao dia a dia do IFSP”, afirmou. Para ela, os colegiados como o Coldir são fundamentais para a gestão democrática e o compartilhamento de experiências. “É um espaço onde conseguimos pensar em soluções estratégicas para problemas comuns aos campi e fortalecer a rede”, destacou.

Já o novo diretor-geral do campus Guarulhos, Diego Azevedo Siviero, descreveu o momento como um misto de ansiedade e alegria. “Substituo a gestão que mais fez pelo campus desde sua inauguração, o que gera uma grande responsabilidade. Ao mesmo tempo, estou muito feliz por poder contribuir com a comunidade e deixar um legado na cidade”, relatou.

Para Agostinho Almeida, ex-diretor do campus Guarulhos e atual chefe de gabinete da Reitoria, as reuniões do Coldir representam uma oportunidade concreta de articulação política e fortalecimento institucional. “Além de discutir o nosso dia a dia e melhorar processos, conseguimos levar boas práticas entre os campi e impactar diretamente a qualidade de vida e de trabalho das equipes e dos estudantes”, afirmou.

O encontro reafirma o compromisso do IFSP com a gestão colaborativa, o planejamento estratégico e a promoção de uma educação pública de excelência em todas as suas unidades.