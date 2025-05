Por MRNews



Tiago troca bebidas de Heleninha por refrigerante e salva a mãe do vício em Vale Tudo

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o drama de Heleninha alcança um dos momentos mais delicados da trama. Após uma nova recaída provocada pela pressão emocional, especialmente com a presença constante de Odete Roitman, Heleninha volta a se refugiar no álcool. Mas é nesse ponto crítico que o amor de Tiago, seu filho, se transforma em força e coragem para mudar tudo.

Tiago toma atitude comovente para salvar Heleninha

Ao perceber que a mãe está novamente dependente do álcool e que Celina teme uma nova internação, Tiago decide agir. Determinado a salvar Heleninha sem causar mais dor, ele cria um plano ousado: troca as bebidas escondidas da casa por refrigerante escuro, parecido visualmente com uísque. A ideia é simples, mas poderosa — enganar a mente da mãe até que o corpo se desacostume da bebida.

Sem perceber, Heleninha começa a consumir o refrigerante no lugar do álcool. No início, estranha o gosto, mas sua mente, fragilizada, aceita a substituição. Aos poucos, ela se sente melhor, mais leve e começa a recuperar as forças.

Celina descobre o plano e se emociona

Com o passar dos dias, Celina nota a mudança em Heleninha. Desconfiada, decide conversar com Tiago, que então revela tudo. Em uma conversa repleta de emoção, Celina reconhece a coragem do sobrinho e o abraça comovida, chamando-o de “anjo”.

Heleninha descobre tudo e agradece o filho

Pouco depois, Heleninha também descobre a troca e se emociona. Em uma das cenas mais tocantes da novela, ela agradece Tiago por não desistir dela, mesmo quando ela já havia perdido as esperanças.

— Você me salvou, Tiago. Você me deu uma nova chance de viver — diz Heleninha, com lágrimas nos olhos.

Recomeço cheio de esperança

Recuperando a autoestima, Heleninha volta a pintar, reencontra alegria nas pequenas coisas e se reconecta com a família. O gesto silencioso de Tiago, aliado à fé de Celina e à força interior de Heleninha, mostra que o amor é capaz de vencer até os vícios mais profundos.

A história de Heleninha em Vale Tudo inspira e emociona, mostrando que sempre é possível recomeçar quando se tem alguém que acredita em nós.

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo, o público será surpreendido com a reviravolta emocionante protagonizada por Gilda (Letícia Vieira). Após um início conturbado, marcado por atitudes oportunistas e um deslize ao desviar dinheiro das vendas de sanduíches na praia, a jovem decidirá mudar de vida ao receber uma nova chance de Raquel (Taís Araújo), que a acolhe como uma verdadeira filha.

Ao admitir seu erro e devolver o dinheiro roubado, Gilda mostra arrependimento sincero, o que comove Raquel. Como gesto de confiança, a empresária lhe oferece um emprego no restaurante que está abrindo com Poliana (Matheus Nachtergaele). Gilda, então, abraça a oportunidade com dedicação, decide retomar os estudos e dá início a uma trajetória de redenção pessoal e profissional.

Mas é no momento mais inesperado que Gilda realmente provará seu valor. Ao descobrir um plano arquitetado por Maria de Fátima (Bella Campos) para roubar a mala de dólares que Raquel pretendia devolver a Marco Aurélio (Alexandre Nero), Gilda assume papel central na trama. Fátima, em conluio com César (Cauã Reymond), contrata Olavo (Ricardo Teodoro) para atropelar Gilda e impedir a entrega da mala. O plano maquiavélico funciona: Raquel desconfia de Ivan (Renato Góes), acreditando que ele a traiu, o que leva ao rompimento do casal.

A vilã, então, manipula a situação para incriminar Ivan e garantir seu espaço na alta sociedade ao lado de Afonso (Humberto Carrão). No entanto, o golpe não passa despercebido por Gilda. Ao ver Olavo com César e flagrar Fátima em momentos comprometedores, a jovem conecta os pontos e revela toda a verdade a Raquel.

Embora a revelação venha tarde demais para salvar o relacionamento entre Raquel e Ivan, Gilda se firma como uma das maiores aliadas da protagonista, consolidando sua transformação de personagem desacreditada para símbolo de lealdade e redenção. Sua coragem ao enfrentar Fátima destaca sua nova postura e conquista a admiração de todos ao seu redor.

Vale Tudo segue conquistando o público com seus personagens complexos e enredos carregados de emoção e reviravoltas, mantendo-se como uma das tramas mais comentadas da televisão brasileira em 2025.

Vale Tudo: Solange tem passado exposto e choca ao enfrentar Odete Roitman na novela da Globo

A tensão vai dominar os próximos capítulos de Vale Tudo, novela das nove da TV Globo. Solange (Alice Wegmann), que conquistou o público com sua determinação e competência, terá seu passado escancarado em meio a uma guerra silenciosa contra Odete Roitman (Debora Bloch). A empresária, mãe de Afonso (Humberto Carrão), não aceitará o envolvimento do filho com a jovem diretora da Tomorrow e fará de tudo para destruí-la.

O conflito se acirra durante um jantar promovido por Afonso para apresentar Solange à família. O que era para ser uma ocasião harmoniosa se transforma em um campo de batalha emocional. Odete, incomodada com o perfil da nora, não esconde seu desprezo ao descobrir que Solange estudou como bolsista em Berkeley, nos Estados Unidos. A reação preconceituosa da empresária choca a todos, mas Solange, com firmeza, rebate: “Fui bolsista com orgulho, mérito vale mais que dinheiro.”

Revelação do passado de Solange agita Vale Tudo

Como parte de sua estratégia para desmoralizar a jovem, Odete encomenda um dossiê sobre Solange. É por meio de uma mensagem anônima que a vilã descobre um ponto delicado do passado da moça: sua prisão durante um protesto social. A informação é recebida com entusiasmo por Celina (Malu Galli), e logo se espalha, gerando constrangimento e polêmica.

Odete aproveita o episódio para expor uma imagem de Solange sendo detida, tentando pintar a diretora como alguém instável e problemática. Contudo, o contexto verdadeiro logo vem à tona: a prisão ocorreu durante uma manifestação pacífica por justiça social, e Solange foi mantida por oito dias injustamente na cadeia, sem condenação ou provas concretas.

Apoio de Afonso e reação do público

Apesar da revelação, Solange mantém sua postura e não se deixa abalar. Seu caráter e trajetória inspiradora ganham ainda mais destaque, sobretudo com o apoio firme de Afonso, que se recusa a ceder às manipulações da mãe. O público, que acompanha cada passo do casal, se solidariza com a personagem e critica duramente a postura elitista de Odete nas redes sociais.

A nova versão de Vale Tudo segue gerando discussões e emoções ao revisitar temas atuais como desigualdade, meritocracia e preconceito. A batalha entre Solange e Odete promete esquentar ainda mais os próximos capítulos.

Tags: acontece vale tudo, capítulos vale tudo, entretenimento, Globo, novela das nove, novelas Globo, odete roitman solange presa, resumo novelas, resumos vale tudo, Vale Tudo.