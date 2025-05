Prefeitura de João Pessoa reforça valorização dos servidores públicos no Dia do Trabalhador

Nesta quinta-feira, 1º de maio, celebramos o Dia do Trabalhador. A valorização do servidor público municipal é uma prioridade da atual gestão. A Prefeitura de João Pessoa tem empenhado esforços em ações de incentivo às diferentes categorias profissionais que prestam serviço à população. Desde 2021, foram empossados 1.698 concursados em diferentes secretarias municipais.

Este ano, a Guarda Civil Metropolitana recebeu reajuste salarial de 7,5% – uma forma de reconhecer o trabalho e a dedicação dos profissionais responsáveis pela segurança da população e do patrimônio público. A valorização salarial também se estendeu ao magistério que recebeu o mesmo índice de reajuste, acima do piso nacional da categoria (6,27%).

Com a medida, João Pessoa se consolida como a cidade com o maior salário do magistério entre as capitais do Nordeste. Outro destaque na área da educação é o Prêmio Escola Nota 10, que garante uma premiação extra aos profissionais da rede municipal como forma de reconhecimento pelo desempenho.

Já o Instituto de Previdência Municipal de João Pessoa (IPM-JP) tem atuado para garantir a segurança previdenciária e promover a valorização contínua dos servidores, tanto ativos quanto aposentados.

Para os servidores da ativa, o destaque vai para o Plano Anual de Capacitação, que oferece oportunidades de desenvolvimento profissional, atualização de conhecimentos e aprimoramento de competências. O IPMJP dispõe também da Escola Previdenciária e Financeira, que amplia o entendimento sobre direitos, deveres e planejamento financeiro, incentivando uma relação mais consciente com o futuro previdenciário do servidor público.

Já o Projeto Longeviva reflete a preocupação do IPM-JP com a qualidade de vida dos seus segurados em todas as fases da carreira. “O programa propõe palestras de promoção da saúde, bem-estar e envelhecimento ativo, fortalecendo a visão de um futuro pleno e saudável para os servidores”, explica a superintendente do IPM-JP, Caroline Agra.

Para os aposentados, a valorização se dá por meio de iniciativas como o Clube de Vantagens, que reúne mais de 70 empresas parceiras com descontos especiais, e ações como campanhas de vacinação. “Esses incentivos demonstram o empenho da instituição em oferecer uma previdência humana, eficiente e cidadã, mantendo os aposentados como parte ativa da história do serviço público municipal”, comenta Caroline Agra.

Geração de emprego e renda – A Prefeitura de João Pessoa também celebra o Dia do Trabalhador com as ações do Sine-JP – uma importante ferramenta de promoção da empregabilidade na capital paraibana, por meio de uma série de serviços gratuitos à população.

Entre os principais serviços estão a intermediação de mão de obra com empresas contratantes, habilitação ao seguro-desemprego, encaminhamento para cursos de qualificação profissional — em parceria com instituições públicas e privadas. Também oferece orientação para a elaboração de currículos e realiza atividades itinerantes, como os Feirões da Empregabilidade, que levam esses serviços diretamente aos bairros.

“Mais do que conectar trabalhadores a vagas de emprego, o Sine-JP atua como um elo entre a população e a cidadania, promovendo inclusão produtiva, geração de renda e dignidade”, ressalta a coordenadora adjunta do Sine-JP, Jessyka Pedrosa.

Para ela, o papel do Sine-JP é ainda mais relevante para quem enfrenta dificuldades de inserção ou recolocação no mercado formal de trabalho, especialmente em um cenário marcado pela informalidade e pela desigualdade social.

“Ao estimular o acesso ao emprego e à capacitação profissional, o Sine-JP fortalece a economia local e amplia as oportunidades para os trabalhadores mais vulneráveis. Com acolhimento e orientação, o espaço representa uma porta concreta para a transformação da realidade de milhares de pessoenses”, finaliza Jessyka Pedrosa.