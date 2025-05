Dourados recebe mais de R$ 5 milhões em obras para fortalecer comunidade indígena e infraestrutura urbana

Com foco no fortalecimento da infraestrutura e na valorização das comunidades indígenas urbanas, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), anunciou ontem (30) no Diário Oficial o lançamento de três licitações que somam mais de R$ 5 milhões em investimentos no município de Dourados.

As obras abrangem a reforma e ampliação de equipamentos públicos nas aldeias Jaguapiru e Bororó, além da implantação de iluminação pública na Avenida José Roberto Teixeira, uma das principais vias de acesso da cidade.

As melhorias previstas contemplam a reforma e ampliação do Núcleo de Atividades Múltiplas (NAM) na Aldeia Jaguapiru, com valor estimado de R$ 1.966.307,15, e a reforma de escola e do NAM na Aldeia Bororó, orçada em R$ 2.643.172,99. Já na área urbana, a Avenida José Roberto Teixeira receberá implantação de nova iluminação pública, com investimento previsto de R$ 411.242,56, totalizando R$ 5.020.722,70 em obras voltadas para o bem-estar da população douradense.

As três licitações ocorrerão nos dias 20 e 21 de maio de 2025, em sessões eletrônicas abertas no site oficial da Agesul. Todos os detalhes dos editais e anexos estão disponíveis nos portais www.agesul.ms.gov.br e www.gov.br/pncp.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, os investimentos reforçam o compromisso do Governo com o desenvolvimento inclusivo e regionalizado.

“Essas obras representam muito mais do que infraestrutura. Elas traduzem a atenção e o respeito do Governo com as comunidades tradicionais, além de melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida em Dourados. Estamos trabalhando com planejamento, responsabilidade e celeridade para que os investimentos cheguem onde mais fazem diferença na vida das pessoas”, afirmou o secretário.

As ações fazem parte dos projetos de regionalização dos investimentos e ampliam a presença do Estado em áreas essenciais para o crescimento equilibrado de Mato Grosso do Sul, promovendo dignidade e acessibilidade em regiões que mais precisam da presença do poder público.

Luciana Bomfim, Comunicação Seilog/Agesul

Foto: Chico Ribeiro/Seilog/Arquivo