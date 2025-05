Quarteto de Trombones da Banda 5 de Agosto se apresenta no Projeto Sol Maior, nesta sexta

O projeto Sol Maior, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), no Hotel Globo, tem como atração, nesta sexta-feira (2), o Quarteto de Trombones, uma das formações da Banda 5 de Agosto. A apresentação começa às 16h30 e segue até o pôr do sol com a execução da música ‘O Trenzinho do Caipira’, do compositor Heitor Villa-Lobos.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que o projeto Sol Maior tem sido uma das marcas do trabalho da Fundação no ambiente do Hotel Globo.

“É o momento em que o morador de João Pessoa e o turista que nos visita podem contemplar a natureza, o pôr do sol e, ao mesmo tempo, escutar uma boa música, frequentar nossa galeria de arte. Ficamos muito contentes de poder ofertar à cidade essa ação. O Sol Maior funciona há mais de três anos e tem sido um sucesso, o público já aguarda e deseja esse pequeno concerto musical nas tardes de sexta-feira. É realmente um contentamento muito grande para toda a nossa equipe da Funjope poder ofertar essa ação à cidade de João Pessoa”, observa.

O Quarteto de Trombones é formado por Clailton França, Cássio Vieira, Pedro Bernardino e Ronaldo Nunes, sendo três trombones tenores e um trombone baixo, com acompanhamento de baixo elétrico, comandado por Diego Victor e a bateria de Paulo Alberto. Todos os integrantes do grupo fazem parte do quadro de músicos da Banda de Música da Cidade de João Pessoa, popularmente conhecida por Banda 5 de Agosto.

“O Quarteto de Trombones desenvolve um trabalho de música de câmara a partir da interpretação de obras que integram um repertório eclético, abrangendo da música de concerto – a chamada música erudita -, obras internacionais e clássicos da música popular brasileira”, observa o maestro Rogério Borges.

O repertório para esta sexta-feira inclui obras de Alceu Valença, Dominguinhos, Nando Cordel, Bee Gees, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Luiz Gonzaga, Genival Macêdo, Levino Ferreira, Heitor Villa-Lobos, entre outros.

Entre as canções estão ‘Anunciação’, ‘De volta pro aconchego’, ‘Yesterday’, ‘How deep is your love’, ‘Anos dourados’, ‘Se eu quiser falar com Deus’, ‘Gostoso demais,’ ‘Qui nem jiló’, ‘Encontrar alguém’, ‘Meu sublime torrão’, ‘Trenzinho do Caipira’, ‘Último dia’.

“Assim como os demais grupos que estão participando do Sol Maior, o Quarteto de Trombones busca levar música de excelência ao público, divulgando parte do trabalho desenvolvido pela Banda de Música da Cidade de João Pessoa que tem uma história de mais de 60 anos”, pontua.