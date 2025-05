Embalado, São José Futsal volta à quadra neste sábado pela LFF

Nei José Sant’Anna





O São José Futsal Feminino enfrenta o Stein-Cascavel neste sábado (3) pela Liga de Futsal Feminino (LFF), a partir das 19h, no ginásio do Tênis Clube, com entrada gratuita para o público. Será o terceiro compromisso da equipe joseense na competição, o segundo em casa.

O São José vem embalado pela vitória por 3 a 1 no último sábado (26) sobre o APCEF-SE, em Aracaju-SE, quando conquistou a primeiro triunfo no torneio, com gols de Ligia, Ananda e Vanessinha.

Na estreia, o time joseense empatou por 2 a 2 diante do Telêmaco Borba, no ginásio do Tênis Clube, no dia 12 de abril.

Copa do Brasil

Paralelamente à LFF, o São José vai disputar a Copa do Brasil, que terá 15 equipes participantes nesta temporada e será disputada no sistema eliminatório.

A estreia no torneio seria nesta quinta-feira (1), diante do Praia Clube-MG, em Uberlândia, mas a Confederação Brasileira de Futsal transferiu o início da competição. A rodada de ida será entre os dias 10 e 18 de junho e a de volta entre 27 de junho e 5 de julho.

A rodada de ida oitavas de final, ainda sem data definida, terá 7 jogos: Telêmaco Borba (PR) x Taboão Magnus (SP), Praia Clube (MG) x São José Futsal (SP), SERC (MS) x Marechal (PR), Leoas da Serra (SC) x Malgi (RS), Furacão (TO) x ADEF (DF), Serra Talhada (PE) x Sports LEM (BA), Clube Resenhas (GO) x DEC (MS).

O Gazin Porto Velho também marca presença na competição, mas o time de Rondônia entrará diretamente nas quartas de final.



