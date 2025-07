Sine Municipal de Sorocaba estará fechado na terça-feira (29) – Agência de Notícias

Excepcionalmente, na terça-feira (29), o Sine Municipal de Sorocaba estará fechado para a realização do 40º Mutirão de Empregos, no Parque Tecnológico, localizado na Avenida Itavuvu, 11.777, no Jardim Santa Cecília.

Além do atendimento no mutirão, o munícipe que quiser se candidatar à uma das vagas de emprego disponíveis pode ir até o Sine Móvel, que estará das 8h às 11h no Serviço de Obras Sociais (SOS)/Centro POP, localizado na Rua Francelino Romão, 100, na Vila Rica II.

As oportunidades de emprego existentes na cidade podem ser consultadas diariamente nas mídias sociais da Prefeitura (@prefeituradesorocaba).

O munícipe que desejar ainda pode contatar o Sine Municipal de Sorocaba pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.