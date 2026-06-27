RioLuz reforça a iluminação na região do Gasômetro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A RioLuz concluiu a instalação de 90 novas luminárias na região do Gasômetro. Foto:Divulgação/RioLuz

A RioLuz concluiu a instalação de 90 novas luminárias de tecnologia LED na região do Gasômetro, na Zona Portuária da cidade. A iniciativa faz parte das ações da companhia para ampliar a eficiência da iluminação pública e aumentar a sensação de segurança nos principais pontos de circulação de pedestres e motoristas.

Com a nova iluminação, houve melhora significativa na visibilidade para quem se desloca pela região, especialmente nas áreas próximas aos pontos de ônibus e no trajeto de acesso ao Terminal Gentileza, importante polo de integração do transporte público da cidade.

– A modernização do sistema de iluminação com tecnologia LED garante qualidade de luz e maior durabilidade dos equipamentos, contribuindo para uma cidade mais segura e sustentável -, afirma o presidente da RioLuz, Rafael Thompson.