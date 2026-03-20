Edição 2026 dos Jogos Escolares de Roraima terá estreia do futebol feminino

Os 53º JERs (Jogos Escolares de Roraima) terão como principal novidade, em 2026, a inclusão do futebol feminino na categoria infantil (15 a 17 anos). A modalidade passa a integrar o conjunto de cerca de 20 esportes em disputa nesta edição.

As inscrições para os JERs já estão abertas e seguem até o dia 26 de março. Acesse aqui a ficha de inscrição e o regulamento. Cada equipe feminina poderá inscrever entre 12 e 16 atletas. O evento é promovido pelo Governo de Roraima, por meio do IDJuv (Instituto de Desporto, Juventude e Lazer do Estado de Roraima).

De acordo com João Paulo Sequeira, coordenador de futsal e futebol dos Jogos Escolares, a inclusão da modalidade acompanha o crescimento da prática no Estado e busca fortalecer ainda mais o esporte entre as estudantes.

“Sabemos da importância do futebol feminino que a cada dia vem crescendo no nosso Estado. Com certeza nós temos grandes meninas que jogam muita bola. Com o futebol em Roraima e também escolar em desenvolvimento, o Estado só tem a crescer de maneira geral com o apoio ao esporte”, afirmou Sequeira.

As competições terão início no dia 10 de abril, com etapa classificatória no município de Bonfim, e seguem até 31 de maio. As disputas ocorrerão em nove sedes no interior, além de Boa Vista. A fase final está prevista para os meses de junho e julho, na capital. A exceção é o ciclismo, cuja disputa será realizada no fim de maio.

Jerpa terá primeira edição em Boa Vista

Além do futebol feminino, outra novidade desta edição é a realização do 1º Jerpa (Jogos Escolares de Roraima Paralímpico). A expectativa é reunir mais de 10.200 alunos-atletas e alunos-paratletas em todo o Estado.

Ao todo, os JERs contarão com modalidades como ciclismo, atletismo, badminton, lutas (karatê, judô, taekwondo e wrestling), natação, tênis de mesa, vôlei de praia, basquetebol, futsal, futebol, ginástica rítmica, handebol, tiro com arco, voleibol e xadrez.

O 1º Jerpa está previsto para ocorrer entre os dias 27 de junho e 2 de julho de 2026, em Boa Vista, com participação de alunos-paratletas das categorias mirim (12 a 14 anos) e infantil (15 a 17 anos).

As inscrições seguem o mesmo prazo dos JERs, até 26 de março, e devem ser realizadas pelo mesmo sistema. Nesta primeira edição, serão disputadas cinco modalidades: atletismo, natação, bocha, parabadminton e tênis de mesa.

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