Boa Vista e Roraima Notícias

Edição 2026 dos Jogos Escolares de Roraima terá estreia do futebol feminino

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Edição 2026 dos Jogos Escolares de Roraima terá estreia do futebol feminino

Os 53º JERs (Jogos Escolares de Roraima) terão como principal novidade, em 2026, a inclusão do futebol feminino na categoria infantil (15 a 17 anos). A modalidade passa a integrar o conjunto de cerca de 20 esportes em disputa nesta edição.

As inscrições para os JERs já estão abertas e seguem até o dia 26 de março. Acesse aqui a ficha de inscrição e o regulamento. Cada equipe feminina poderá inscrever entre 12 e 16 atletas. O evento é promovido pelo Governo de Roraima, por meio do IDJuv (Instituto de Desporto, Juventude e Lazer do Estado de Roraima).

De acordo com João Paulo Sequeira, coordenador de futsal e futebol dos Jogos Escolares, a inclusão da modalidade acompanha o crescimento da prática no Estado e busca fortalecer ainda mais o esporte entre as estudantes.

“Sabemos da importância do futebol feminino que a cada dia vem crescendo no nosso Estado. Com certeza nós temos grandes meninas que jogam muita bola. Com o futebol em Roraima e também escolar em desenvolvimento, o Estado só tem a crescer de maneira geral com o apoio ao esporte”, afirmou Sequeira.

As competições terão início no dia 10 de abril, com etapa classificatória no município de Bonfim, e seguem até 31 de maio. As disputas ocorrerão em nove sedes no interior, além de Boa Vista. A fase final está prevista para os meses de junho e julho, na capital. A exceção é o ciclismo, cuja disputa será realizada no fim de maio.

Jerpa terá primeira edição em Boa Vista

Além do futebol feminino, outra novidade desta edição é a realização do 1º Jerpa (Jogos Escolares de Roraima Paralímpico). A expectativa é reunir mais de 10.200 alunos-atletas e alunos-paratletas em todo o Estado.

Ao todo, os JERs contarão com modalidades como ciclismo, atletismo, badminton, lutas (karatê, judô, taekwondo e wrestling), natação, tênis de mesa, vôlei de praia, basquetebol, futsal, futebol, ginástica rítmica, handebol, tiro com arco, voleibol e xadrez.

O 1º Jerpa está previsto para ocorrer entre os dias 27 de junho e 2 de julho de 2026, em Boa Vista, com participação de alunos-paratletas das categorias mirim (12 a 14 anos) e infantil (15 a 17 anos).

As inscrições seguem o mesmo prazo dos JERs, até 26 de março, e devem ser realizadas pelo mesmo sistema. Nesta primeira edição, serão disputadas cinco modalidades: atletismo, natação, bocha, parabadminton e tênis de mesa.

O post Edição 2026 dos Jogos Escolares de Roraima terá estreia do futebol feminino apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
Boa Vista e Roraima Notícias

Hemoraima funcionará em horário especial nesta quinta-feira, 17

Posted on Author boavistaagora.com.br

Durante o ponto facultativo desta quinta-feira, 17, o Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima) funcionará em horário especial, das 7h às 13h. A medida tem como objetivo reforçar os estoques de sangue antes do feriado prolongado, que se estende até a segunda-feira, 21, data em que se comemora o feriado de Tiradentes. A […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Caer ativa poço artesiano no Jardim Floresta e reforça o abastecimento de água em Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br

Com o compromisso de garantir o abastecimento regular de água e minimizar os impactos da estiagem, a Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) inaugurou nesta quarta-feira, 15, um novo poço artesiano e ampliou mais 350 metros de rede de água no bairro Jardim Floresta, em Boa Vista. A estrutura tem vazão de 50 […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Entrega para beneficiários da capital passa a ser feita em novo endereço

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo de Roraima anunciou nesta quinta-feira, 22, que as entregas do Programa Cesta da Família na capital passarão a ser realizadas em um novo endereço. A mudança tem como objetivo facilitar o acesso das famílias beneficiadas e aprimorar a logística das entregas conduzidas pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social). A distribuição das […]