Interdição temporária na Rua Almirante Barroso para manutenção em passagem de nível – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá informa que, em razão de serviços de manutenção a serem realizados pela MRS Logística S.A. na passagem de nível localizada na Rua Almirante Barroso (Rua da Palha), haverá interdição temporária da via.

A interdição ocorre nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18), no período das 8h às 17h, para a execução de trabalhos de manutenção e recomposição asfáltica.

A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, por meio do Serviço Municipal de Trânsito, acompanha a operação e orienta os motoristas durante o período de bloqueio da via.

Não houve alteração no transporte urbano de Guaratinguetá.

A Prefeitura orienta os condutores que redobrem a atenção e utilizem rotas alternativas durante a realização dos serviços