Giro SECOM – Com notícias de Santa Catarina – 01/05/2025

A movimentação de passageiros internacionais cresceu 66,5% nos primeiros três meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2024.

Foram quase 552 mil passageiros internacionais, mais da metade de toda a movimentação do ano passado.

Já a movimentação de cargas internacionais cresceu 62,2% no primeiro trimestre de 2025 em relação a 2024.

Foram 1,8 mil toneladas, quase 40% de toda a movimentação do ano passado inteiro.

Seguem abertas as inscrições para o segundo edital do Programa CNH Emprego na Pista.

São 325 vagas para motofretistas nos municípios de Florianópolis, Blumenau, Concórdia, Rio Negrinho e Videira.

A iniciativa do Governo do Estado é uma ação que vai ofertar até 30 mil Carteiras de Habilitação de graça para as categorias A (moto), B (carro), D (caminhão e ônibus), e E (carreta), além de mudança ou adição de categoria.

O Programa permite que milhares de cidadãos tenham acesso a oportunidades de emprego que exijam habilitação e vai retirar diversos profissionais da informalidade.

Começou nesta quinta, 1º de maio e segue até o domingo, 4, a 15ª edição dos Jogos Abertos da Terceira Idade (Jasti), no município de São Bento do Sul.

Quase 4 mil atletas acima de 60 anos se classificaram para a etapa estadual.

Eles disputam as modalidades de Atletismo, Beach Tennis, Bocha, Bolão 23, Canastra, Dominó, Dança Coreográfica Livre, Dança Popular, Dança de Salão, Truco, Voleibol Adaptado.

Desde o início das microrregionais, a 15ª edição dos Jasti envolveu mais de 11,5 mil participantes ao longo da competição.

