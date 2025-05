São José registra saldo positivo de mais de 1.000 empregos

Posted on

Estado registrou 65.361 novos negócios entre julho e setembro. Abertura de empresas cresce entre mulheres e jovens. Foto: Ricardo Wolffenbüttel/Arquivo/Secom Santa Catarina registrou um crescimento de 10,9% na abertura de novas empresas no terceiro trimestre de 2024, com 65.361 negócios criados, em comparação com 58.922 no mesmo período de 2023. Os dados são da Junta […]