Prefeitura oferece qualificação gratuita e reafirma compromisso com a formação profissional da população

O Dia do Trabalhador também é celebrado pela Prefeitura de João Pessoa na oferta de cursos de qualificação profissional gratuitos para a população em geral. Por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), Habitação Social (Semhab) e Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM), são oferecidos cursos que atendem a diversos públicos, incluindo artesãos, mulheres em situação de vulnerabilidade e jovens em busca de oportunidades.

Na área de habitação, a gestão municipal vai além da entrega de apartamentos populares. Segundo a secretária de Habitação Social de João Pessoa, Socorro Gadelha, existe uma preocupação integrada que contempla também lazer, acessibilidade, saúde, educação e, principalmente, geração de emprego e renda.

“Para isso, a Prefeitura de João Pessoa atua em parceria com instituições como Sebrae, Sine-JP e Senai, que promovem cursos de capacitação voltados à formação profissional dos moradores. Os cursos são selecionados com base nas demandas do mercado e, muitas vezes, ofertados dentro dos próprios condomínios, facilitando o acesso e aumentando a efetividade das ações”, explica Socorro Gadelha.

Segundo ela, a escuta ativa da comunidade é parte fundamental do processo, garantindo que os cursos oferecidos estejam alinhados com a realidade dos beneficiados. Entre os cursos mais comuns estão: confeitaria, corte e costura, construção civil, atendimento ao público, além de formações para eletricista, pedreiro e cuidador de idosos.

“Temos um olhar diferenciado para as mães de crianças autistas. Elas recebem atenção específica para que possam se capacitar e ingressar no mercado de trabalho. Muitas mulheres já conseguiram colocação profissional por meio dessas iniciativas”, afirma Socorro Gadelha.

Na Sedes, existem dois setores que atuam na qualificação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social – a Inclusão Produtiva e a Economia Solidária. Entre as capacitações já oferecidas estão arte sustentável, pintor de obras imobiliárias e eletricista predial.

Os cursos são realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a Associação das Esposas dos Magistrados da Paraíba (Aemp). Além disso, a Diretoria de Inclusão Produtiva (Dipop) da Sedes promove oficinas voltadas aos beneficiários do auxílio-moradia, abrangendo áreas como barbeiro, corte e escova, manicure e pedicure, pintura em tecido, decoupage, crochê, informática e condicionamento físico para idosos.

“Nesse início de ano, trabalhamos especialmente com os beneficiários do Auxílio Moradia, para que eles pudessem aprender novas técnicas e conquistar a independência financeira”, explica a secretária de Desenvolvimento Social da Capital, Norma Gouveia.

Além disso, a Sedes também tem um olhar para o trabalho coletivo, proporcionado pela Economia Solidária. São dois cursos em parceria com o Senai, voltado para o bairro de Mandacaru e a comunidade do Taipa. “Essa ação vem beneficiando dezenas de pessoas, entregando a possibilidade de trabalho e de união para que coletivamente possam realizar seus objetivos”, finaliza Norma Gouveia.

A Sedest coordena o programa ‘Eu Posso Criar’, focado no desenvolvimento da economia criativa e valorização do artesanato, oferecendo um calendário anual de cursos gratuitos em parceria com o Sebrae, o Programa do Artesanato Paraibano (PAP) e o ‘Eu Posso Aprender’.

Um dos destaques é o Laboratório de Inovação e Design para o Artesanato (Labin), que atua com filosofia de cocriação e protagonismo dos artesãos, apoiando a melhoria contínua dos produtos e a inserção no mercado de trabalho.

Já a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de João Pessoa tem se destacado na promoção da qualificação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Somente em 2024, cerca de 200 mulheres foram capacitadas em cursos que possibilitaram o acesso ao mercado de trabalho ou o início de pequenos empreendimentos.

Além da formação profissional, a Secretaria oferece acolhimento e orientação a vítimas de violência doméstica, atuando em parceria com instituições como o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, a Ronda Maria da Penha e a Remav (Rede de Atenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher).