A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Educação, abre novas turmas em três escolas da rede municipal, para atender o Programa Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Nova Iguaçu vai realizar II Conferência Municipal de Turismo 12 de janeiro de 2024 A Prefeitura de Nova Iguaçu vai realizar, no dia 7 de março, a II Conferência Municipal de Turismo. As inscrições para participar do evento, que acontece no auditório da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (campus Nova Iguaçu), podem ser […]