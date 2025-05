Prefeitura fortalece segurança patrimonial com tecnologia e transforma a Guarda Civil em referência nacional

A Prefeitura de João Pessoa tem investido de forma estratégica na modernização da segurança patrimonial dos prédios públicos, especialmente nas áreas da Educação e da Saúde. A implantação de um robusto sistema de videomonitoramento, aliado à reestruturação da Guarda Civil Metropolitana, tem promovido uma verdadeira transformação na forma como a segurança pública é gerida na Capital paraibana.

Hoje, mais de 350 prédios públicos já estão cobertos por cerca de quase cinco mil câmeras de última geração, com foco inicial nas unidades de saúde e educação. No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mais de 120 estruturas, como hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades de Saúde da Família (USFs) e prédios administrativos, já contam com vigilância por vídeo em tempo real.

Essa evolução teve início com a decisão do prefeito Cícero Lucena de instalar o Centro de Monitoramento da Guarda Civil Metropolitana. Projeto idealizado desde o início da atual gestão com o então secretário João Almeida, executado entre 2021 até agosto de 2023. A partir da chegada do novo secretário Dudu Soares, a iniciativa ganhou ainda mais força, com a expansão das câmeras e melhorias na infraestrutura da corporação.

“Hoje temos quase cinco mil olhos voltados para o patrimônio público. E não só isso: conseguimos tirar os guardas civis das funções de vigilantes fixos e colocá-los nas ruas, treinados, armados, preparados e motivados. A Guarda está no seu melhor momento, com vencimentos três vezes mais do que em 2020. A reestruturação da Guarda inclui, ainda, um concurso público em andamento, cuja quinta fase é a investigação social, que será iniciada agora em maio. Na sequência, será convocada a primeira turma para o curso de formação, conforme prometido pelo prefeito Cícero Lucena. Além disso, uma nova base operacional, que já teve ordem de serviço assinada será instalada no Centro Histórico, para abrigar os 200 novos agentes que reforçarão o efetivo. Vamos continuar seguindo em movimento, com o compromisso de melhorar cada vez mais”, destacou o secretário municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Dudu Soares.

Tecnologia como aliada da segurança- As câmeras instaladas são de alta resolução, com análise por Inteligência Artificial (IA) para identificação automática de situações de risco. Uma das inovações mais elogiadas é o botão de pânico, presente em diversas unidades. O dispositivo é discreto, silencioso, e ao ser acionado, mobiliza imediatamente uma força-tarefa composta por quatro frentes: atendimento no local, monitoramento da central, contato com a unidade e deslocamento da patrulha mais próxima.

O projeto de videomonitoramento já apresenta resultados concretos, conforme relatado pelo secretário Dudu Soares. Entre os avanços estão a redução de desvio na merenda escolar e medicamentos, a diminuição de roubos em escolas e unidades de saúde, além da queda de incidentes violentos contra alunos e servidores.

Reconhemento na América Latina – O projeto de segurança da gestão municipal, ganhou projeção internacional. Conhecido como “Sétimo Monitoramento”, o sistema desenvolvido com a fornecedora Motorola já foi premiado e visitado por diversas comitivas, incluindo a ABIN- Agência Brasileira de Inteligência, representantes do Senado Federal, Cagepa, uma comitiva do Chile e secretários da administração penitenciária de todo o país.

“É um orgulho fazer parte desse novo momento. O sétimo monitoramento virou um case de sucesso na América Latina e reforça a posição da Guarda Municipal de João Pessoa, como referência nacional”, afirmou Dudu Soares.

Cobertura ampla e eficaz – O diretor de Monitoramento da Guarda Municipal, Marciano Silva, explicou que o objetivo é atingir 100% da cobertura patrimonial estipulada em meta, o que representa aproximadamente 500 prédios públicos. Atualmente, já foram alcançados 354, entre escolas, creches e unidades de saúde.

“A proteção é tanto patrimonial quanto humana. Já colhemos frutos como a eliminação de registros de arrombamentos e furtos em feriados prolongados, algo que antes era corriqueiro”, ressaltou Marciano.

Segurança nas escolas – Segundo Pedro Ivo, diretor do Departamento de Infraestrutura e Redes da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), o sistema de monitoramento nas escolas municipais conta com imagens em tempo real, sensores, botão de pânico e central de alarme integrada. Os equipamentos são interligados por uma rede segura, com firewall e certificação digital, conectando-se diretamente ao centro de controle da Guarda.

A Escola Municipal Américo Falcão é um exemplo de sucesso. De acordo com a gestora Rosane Paiva, desde a instalação das câmeras em 2023, nenhum incidente foi registrado. “Temos equipamentos valiosos na escola, como computadores, tablets e outros. O monitoramento trouxe mais segurança e tranquilidade para todos”, relatou Rosane.

A professora Stefannye Cortez também destacou benefícios no comportamento dos alunos: “O sistema influencia positivamente. As crianças sabem que estão sendo observadas, e isso impacta diretamente na disciplina e no comportamento dos alunos, especialmente no zelo e no cuidado com os equipamentos e com o próprio material escolar”.

Com esse diferencial, através de uma política de segurança pública baseada em tecnologia de ponta, capacitação contínua e presença estratégica da Guarda Civil Metropolitana, João Pessoa tem se consolidado como referência nacional na proteção do patrimônio público. Como resultado, a população sente-se mais segura e confiante na utilização dos serviços oferecidos pela administração municipal.