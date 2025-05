Gestantes atendidas pelos CRAS fazem ensaio fotográfico no Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), Secretaria da Cidadania (Secid) e contando com o apoio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), proporcionou, nesta sexta-feira (23), um ensaio fotográfico para um grupo de mulheres gestantes que são atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade.

Foi a segunda edição deste evento e, mais uma vez, o local escolhido para a realização das fotos foi o Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, um dos principais e mais bonitos pontos turísticos de Sorocaba.

O objetivo da ação é proporcionar às gestantes e sua família uma experiência especial capaz de acolher, elevar sua autoestima e, ainda, fortalecer os vínculos familiares. O resultado, além disso, será o registro de um momento que poderá perdurar por toda a vida.

“Todas elas têm um brilho no olhar. Elas chegam tímidas e, aos poucos, vai aflorando o brilho da maternidade em cada uma. Para nós, também é um projeto muito gratificante, cujo resultado está se mostrando muito positivo. E o retorno delas também é muito bom. Elas recebem os mimos, oferecidos por nossos parceiros, e também nosso zelo, nosso carinho. A equipe passa um mês todo preparando essa atividade, todo o ambiente, em um espaço, como é aqui o Jardim Botânico, um lugar muito belo. E daqui a dois meses deveremos ter um novo ensaio como este.

Antes da sessão de fotos, foi oferecido um café da manhã especial, com lanche, bolo, frutas e suco, no Palacete de Cristal. As participantes também receberam um kit de enxoval produzido por alunos da Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten) e, inda, um kit de higiene para o bebê, cedido pelo Rotary Novos Tempos. A iniciativa contou com as presenças da secretária da Mulher, Rosangela Perecini, além de profissionais da Secid, do Fundo Social e da Semul.

Durante a ação, também esteve presente uma equipe com profissionais de enfermagem que atenderam as gestantes com aferição de pressão, exame de glicose e puderam fazer a ausculta cardíaca dos bebês na barriga das futuras mamães.

Para o ensaio fotográfico, as gestantes puderam escolher e utilizar algumas roupas e acessórios disponibilizados para elas no local. Todas foram maquiadas e penteadas por profissionais voluntários, preparados para tornar ainda mais especial o momento. Em seguida, fotógrafos voluntários e da Secretaria de Comunicação (Secom), realizaram as fotos dos ensaios, que serão depois entregues para as participantes.

Cíntia Oliveira, moradora do bairro Guaíba, era uma delas. “Estou com 39 semanas de gestação, esperando minha segunda filha, pois já tenho outra, de quatro anos, Maria Júlia. Estou amando estar aqui e, com certeza, esta será uma recordação para sempre”, afirmou. A futura mamãe também aprovou a escolha do local para as fotos. “Eu nunca tinha vindo aqui e achei o lugar muito lindo. Achava que era mais longe, mas é muito perto de casa. Futuramente, espero vir aqui visitar outras vezes, talvez já com a minha bebê”, completou.

Géssica Moura de Souza, moradora de Central Parque, vive, há cinco meses, sua primeira gravidez. “Achei muito legal essa ideia. Eu sozinha não conseguiria fazer, provavelmente, dessa forma. Eu mesma iria tirar algumas fotos, mas de um jeito muito simples. Foi a madrasta do meu esposo que me passou as informações sobre este projeto e eu me interessei em participar.” Ela descobriu que serão gêmeos, dois meninos. Assim, ela escolheu um dos nomes e o pai, o outro nome: Asiel e Artêmio. Outra boa surpresa, para ela, foi o local do ensaio. “Nunca tinha vindo ao Jardim Botânico e gostei muito daqui.”

Júlia Lourenço Conceição, do Parque Esmeralda, já é mãe do pequeno Gael Henrique, de três anos, e da Valentina, de sete. Ambos acompanharam a mamãe, que agora aguarda mais um menino, e deverá se chamar Antony Miguel. “É a primeira vez que estou fazendo essas fotos. E está sendo muito melhor do que eu imaginei que seria. A atenção das pessoas está sendo muito especial”, ela resume.

Também participou da ação o casal Natasha Gomes Costa, grávida de oito meses, e seu marido Hernani. “Dei sorte de estar de folga hoje e pude vir também”, ele contou. Natasha também aprovou a iniciativa da secretaria da Mulher: “Está sendo uma experiência única para nós e muito gratificante.” Moradores do Éden e à espera do pequeno Arthur, eles puderam visitar o Jardim Botânico pela primeira vez e construir juntos as boas lembranças desse momento. “A gente já tinha visto o lugar por fotos. Porque é uma referência, um local muito procurado por mulheres que querem fotografar durante a gravidez. Gostamos muito, por ter muito verde”, concluiu o pai.