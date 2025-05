CHM registra mais de 2 mil pacientes vítimas de acidente de trânsito e alerta sobre prevenção

O Complexo Hospitalar de Mangabeira, da Rede Municipal de Saúde, registrou 2.084 admissões decorrentes de acidentes de trânsito no período de janeiro até março de 2025. Deste total, 89% (1.856) correspondem a pacientes que estavam em motocicleta, enquanto 214 (10,3%) estavam em bicicleta e 14 em carro (0,7%).

Com a campanha Maio Amarelo, de conscientização para redução de sinistros no trânsito, o hospital alerta à população sobre a importância de tomar os cuidados necessários para prevenir os acidentes. De acordo com a diretora técnica do CHM, Raphaella Lacerda, a equipe da unidade vivencia diariamente as consequências dos casos por atuar em um hospital referência em ortopedia.

“Atendemos, com frequência, vítimas de colisões e atropelamentos, muitas delas jovens, que chegam com fraturas graves e que necessitam de cirurgias complexas, internações prolongadas e reabilitação física intensa. São histórias de dor que poderiam, na maioria das vezes, ser evitadas com atitudes simples de prudência e respeito às leis de trânsito”, afirmou Raphaella Lacerda.

Só no mês de janeiro, foram registrados 848 entradas de pacientes vítimas de acidentes de trânsito. Nos meses seguintes, foi registrada uma redução nas admissões deste tipo – 662 em fevereiro e 574 em março. Mesmo com a redução, o diretor geral do CHM, Felipe Medeiros, destacou que a preservação da vida no trânsito é uma responsabilidade conjunta.

“O volume de pacientes vítimas de acidentes impacta profundamente a vida dessas pessoas e de suas famílias. São inúmeras cirurgias demandadas e equipes mobilizadas para tratar traumas que poderiam ser prevenidos com o uso do cinto de segurança, o respeito ao limite de velocidade, a não utilização do celular ao volante e a escolha de não dirigir após consumir álcool”, ressaltou Felipe Medeiros.

Ele reforçou, ainda, o compromisso da unidade com a sensibilização dos pacientes, acompanhantes e população em geral sobre o tema. “Neste mês de maio, vestimos o amarelo e reforçamos nosso compromisso com a conscientização. Cada um de nós pode ser a diferença entre um trajeto seguro e uma tragédia. Que possamos refletir, mudar atitudes e salvar vidas”, concluiu.

Serviço – O Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM) é referência no atendimento de traumas do ombro para baixo e atua como porta de urgência 24 horas. O hospital conta com 190 leitos, sendo 136 de enfermaria atendendo a parte de ortopedia, clínica médica e clínica cirúrgica, 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 44 leitos de pronto socorro e semi-intensiva.