São José é a cidade mais feliz de São Paulo e a segunda do Brasil

São José dos Campos é a cidade mais feliz do Estado de São Paulo e a segunda colocada do Brasil, com base em critérios da ONU. A lista com as 50 cidades mais felizes do país foi divulgada pela Revista Bula, com sede em Brasília. A cidade aparece em segundo lugar no ranking com 8,85 pontos.

Menos de um décimo a frente, a cidade de Joinville, em Santa Catarina, é a primeira colocada, com 8.91. Curitiba (PR) fecha o pódio na terceira colocação, com 8.84.

No top 50 das cidades mais felizes, São José dos Campos (2º) e Taubaté (35º) são os únicos municípios do Vale do Paraíba citados na lista.

Critérios

O estudo adaptou à realidade brasileira os critérios da World Happines Report (WHR), promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), que determina a qualidade de vida nas principais nações do mundo. A análise foi realizada com base nos indicadores de qualidade de vida, bem-estar social, saúde, educação e segurança.

A pesquisa também abordou seis variáveis centrais, que norteiam a WHR, como PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, liberdade para fazer escolhas de vida, generosidade e percepção de corrupção.

A metodologia atribuiu notas de 1 a 10 para cada cidade em 12 dimensões, com pesos equilibrados para evitar a supervalorização de aspectos exclusivamente econômicos. A pontuação final resultou da média ponderada desses desempenhos.

Cidades que se destacaram simultaneamente em fatores como longevidade, acesso à cultura, ambiente limpo, planejamento urbano e confiança institucional alcançaram as melhores posições.

O estudo revela que a felicidade urbana não depende apenas da economia e considera fatores como saúde, segurança, meio ambiente e participação social como pilares essenciais para uma cidade feliz.

A publicação destaca que São José é “um polo tecnológico e industrial, abrigando importantes centros de pesquisa e empresas de alta tecnologia. A cidade se destaca por sua infraestrutura urbana, qualidade dos serviços públicos e iniciativas voltadas para a sustentabilidade, proporcionando uma elevada qualidade de vida aos seus moradores.”

Credibilidade

Uma das publicações mais antigas e populares da internet no Brasil, a revista Bula tem mais de 20 anos de existência. Com foco no jornalismo cultural e pioneira no mundo on-line, a Bula se mantém extremamente relevante no cenário atual, mesmo após duas décadas no ar. Hoje, a revista conta com uma média de 20 milhões de acessos mensais no site e 500 mil assinantes em sua newsletter.

Veja a tabela na íntegra:

Posição Nota Cidade Estado

1 8,91 Joinville SC

2 8,85 São José dos Campos SP

3 8,84 Curitiba PR

4 8,79 Gavião Peixoto SP

5 8,78 Maringá PR

6 8,68 Vinhedo SP

7 8,64 Campinas SP

8 8,52 Florianópolis SC

9 8,51 Brasília DF

10 8,41 São Caetano do Sul SP

11 7,70 Valinhos SP

12 7,67 Araraquara SP

13 7,56 Recife PE

14 7,46 Luzerna SC

15 7,43 Sorocaba SP

16 7,41 Jaguariúna SP

17 7,39 Palmas TO

18 7,38 Belo Horizonte MG

19 7,38 Campo Grande MS

20 7,37 João Pessoa PB

21 7,31 Gabriel Monteiro SP

22 7,29 Salvador BA

23 7,25 Goiânia GO

24 7,25 Presidente Lucena RS

25 7,15 Itatiba SP

26 7,10 Blumenau SC

27 7,10 São Bernardo do Campo SP

28 7,09 Paulínia SP

29 7,09 Cuiabá MT

30 7,04 Americana SP

31 7,01 Pirassununga SP

32 7,00 Jundiaí SP

33 6,98 Piracicaba SP

34 6,96 Hortolândia SP

35 6,90 Taubaté SP

36 6,87 Balneário Camboriú SC

37 6,87 Nova Lima MG

38 6,83 Pompeia SP

39 6,82 Caxambu MG

40 6,80 Indaiatuba SP

41 6,75 Nuporanga SP

42 6,72 Porto Alegre RS

43 6,68 Santo André SP

44 6,67 Águas de São Pedro SP

45 6,67 Vitória ES

46 6,62 São José do Rio Preto SP

47 6,59 São Carlos SP

48 6,54 Londrina PR

49 6,49 Barueri SP

50 6,34 São Paulo SP









