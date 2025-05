Dia do Trabalhador é comemorado com macarronada e ofertas de emprego

Lucas Lemes





Secretaria de Governança

Alegria, música e muita festa! Foram esses alguns ingredientes da tradicionalíssima macarronada que acontece anualmente no bairro Novo Horizonte, em comemoração ao Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de Maio.

E nesta 45ª edição, a macarronada, preparada com muito cuidado pelas merendeiras voluntárias da rede pública de ensino e servida com um delicioso molho à bolonhesa, trouxe para a festa o Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT, que ofereceu vagas de emprego de diferentes funções durante o evento.

Marlene da Silva, de 54 anos, moradora da região sul, aprovou a novidade:

“É uma oportunidade bem legal! Hoje, eu trabalho de maneira autônoma e quero voltar ao mercado de trabalho, com carteira assinada. O PAT aqui ajudou demais, não só a mim, como muitas outras pessoas que estão procurando emprego também. Uma combinação ótima! Imagina! No Dia do Trabalhador, comer uma macarronada e já conseguir um emprego?”, sorri Marlene.

Por emprego, toda ajuda é bem-vinda, mas na festa de 1º de Maio do Novo Horizonte existe até a “receita” para o sucesso.

Na espera pela macarronada, o pintor automotivo Marcelino Ferreira, de 49 anos, esteve acompanhado do filho, Gabriel, e comentou sobre as superstições populares que giram em torno da iguaria distribuída gratuitamente para a população.

“O povo fala que quem come esse macarrão arruma emprego logo!”, brinca.

“Mas eu venho porque essa macarronada é muito boa mesmo”, completa Marcelino.

Dona Doraci, de 72 anos, mora em frente a Escola Estadual Dorival Monteiro, onde a festa acontece, e aproveitou para levar para casa um potinho de macarronada para servir no seu almoço. Moradora há muitos anos e querida pela vizinhança, ela conta como foram os tantos Dias do Trabalhador realizados ali, do outro lado da rua.

“Eu adoro tudo isso, de ver tanta gente aqui, de tantos lugares, fazendo o bem. Acho muito lindo! A gente consegue ver a dedicação de todo mundo, o amor ao próximo. É uma festa que gosto muito de ir.”

Perguntada sobre qual o ano mais especial do Dia do Trabalhador para ela, Doraci respondeu: “De todas, com certeza, esta foi a mais feliz”.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Governança