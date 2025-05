Por MRNews



Estes são os sintomas de tumor cerebral que não devem jamais ser ignorados: atriz de 11 anos faleceu após diagnóstico tardio

A jovem atriz Milena Brandão, de apenas 11 anos, faleceu na última segunda-feira (28) em decorrência de complicações causadas por um tumor cerebral. Reconhecida por seu talento em peças teatrais e na novela A Infância de Romeu e Julieta, exibida pelo SBT, Milena enfrentava uma luta silenciosa contra a doença. Sua morte encefálica foi confirmada na sexta-feira (2), deixando familiares, amigos e fãs comovidos com a precoce perda.

Inicialmente, a atriz mirim foi atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na zona sul de São Paulo, onde recebeu o diagnóstico de dengue. Contudo, as dores de cabeça persistiram e se intensificaram, o que motivou um novo retorno à unidade de saúde. Após reavaliação, Milena foi transferida ao Hospital Geral do Grajaú, onde a gravidade de seu quadro foi finalmente identificada.

Tumores cerebrais: sintomas silenciosos e perigosos

Tumores cerebrais podem se desenvolver de maneira lenta e quase imperceptível, sendo muitas vezes confundidos com doenças mais comuns, como viroses, enxaquecas ou distúrbios hormonais. No caso de Milena, os primeiros sinais relatados foram dores de cabeça fortes e contínuas, que não cediam com o uso de analgésicos convencionais.

Esse sintoma é um dos mais recorrentes em pacientes com tumores no cérebro. Em muitos casos, ele vem acompanhado de náuseas e vômitos, que pioram ao deitar ou abaixar a cabeça. Outros sinais de alerta incluem:

Convulsões, mesmo sem histórico anterior;

Mudanças comportamentais ou de humor repentinas;

Dificuldade para falar ou compreender o que é dito;

Problemas de memória e raciocínio;

Visão turva ou dupla;

Perda de equilíbrio ou coordenação motora;

Zumbido nos ouvidos;

Alterações hormonais, como ciclos menstruais irregulares;

Sonolência excessiva ou confusão mental.

Em estágios mais avançados, quando o tumor atinge áreas críticas como o tronco cerebral, funções vitais como respiração, frequência cardíaca e consciência podem ser comprometidas, tornando o quadro ainda mais grave.

A importância do diagnóstico precoce

A história de Milena Brandão evidencia a importância de um diagnóstico precoce e assertivo. Infelizmente, como os sintomas iniciais podem ser vagos ou confundidos com doenças comuns da infância, o tumor cerebral muitas vezes é descoberto tardiamente, dificultando o tratamento e diminuindo as chances de recuperação.

Especialistas reforçam que qualquer dor de cabeça persistente, especialmente em crianças, deve ser investigada com cautela, sobretudo se houver sintomas associados. A ressonância magnética e a tomografia computadorizada são exames fundamentais para identificar alterações neurológicas com precisão.

Milena deixa um legado de talento precoce e um alerta necessário sobre os riscos de ignorar sinais sutis de doenças graves. Sua partida precoce reforça a necessidade de atenção e vigilância redobrada por parte dos pais, responsáveis e profissionais da saúde diante de sintomas incomuns.

A jovem atriz mirim Millena Brandão, de apenas 11 anos, conhecida por sua atuação na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, encontra-se internada em estado grave após sofrer sete paradas cardiorrespiratórias. A notícia causou forte comoção entre fãs, colegas e familiares da artista, que também se destaca como influenciadora digital e modelo fotográfica.

Millena foi levada às pressas ao hospital na quarta-feira, 30 de abril, após apresentar fortes dores de cabeça. Durante os exames, os médicos identificaram uma massa de cinco centímetros no cérebro, posteriormente diagnosticada como um tumor. O quadro se agravou rapidamente, levando à necessidade de intubação e sedação profunda. No momento, a jovem está na UTI, respirando com ajuda de aparelhos e sem apresentar resposta neurológica.

Segundo informações repassadas por Thays Brandão, mãe da atriz, Millena permanece em estado delicado e instável. A transferência para outra unidade de saúde está sendo avaliada, mas só poderá ocorrer quando o quadro clínico apresentar melhora significativa. Thays compartilhou a situação com os fãs por meio das redes sociais, pedindo orações e ressaltando sua fé na recuperação da filha: “Estamos na luta, mas ela vai sair dessa, se Deus quiser. Ela não está reagindo, não tem nenhum tipo de resposta, não se mexe, e o caso é muito delicado por conta dessas paradas cardíacas.”

A trajetória de Millena Brandão é marcada por talento e carisma. Em 2023, ela conquistou o público ao integrar o elenco da novela A Infância de Romeu e Julieta, exibida pelo SBT. Além disso, a jovem já participou de diversas campanhas publicitárias e mantém um perfil ativo no Instagram com mais de 140 mil seguidores, onde compartilha momentos da carreira artística e da vida pessoal.

A notícia de sua internação mobilizou uma rede de apoio formada por amigos, colegas de trabalho e seguidores nas redes sociais. A hashtag #ForçaMillena rapidamente ganhou força, com mensagens de carinho e solidariedade vindas de todas as partes do Brasil. Muitos lembraram da garra e alegria que a atriz transmite em suas aparições públicas e expressaram esperança em sua recuperação.

O caso também reacende discussões sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças neurológicas em crianças e adolescentes, especialmente quando há sintomas como dores de cabeça persistentes, vômitos e alterações comportamentais. Millena havia se queixado de dores antes de ser levada ao hospital, o que demonstra a necessidade de atenção redobrada com sinais sutis, que podem indicar problemas mais graves.

Enquanto a família aguarda por uma evolução positiva no estado clínico de Millena, o país se une em oração e apoio à pequena estrela. A expectativa é de que, com o avanço do tratamento e estabilização do quadro, a atriz possa ser transferida para uma unidade especializada, onde receberá o cuidado necessário para sua recuperação.

Vale Tudo: primeiro encontro de Ivan e Heleninha vira a trama totalmente do avesso

A novela Vale Tudo, exibida na faixa das nove da TV Globo, promete uma reviravolta emocionante com o aguardado encontro entre Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) e Ivan Meireles (Renato Góes). O momento marca uma virada significativa na trajetória da filha de Odete Roitman (Debora Bloch), que enfrenta um turbilhão de emoções diante dos conflitos familiares e tentativas de manipulação.

Heleninha descobre armação da mãe

Em cenas que devem ir ao ar nos próximos capítulos, Heleninha, ainda emocionalmente abalada pela pressão que sofre em casa, escutará uma conversa comprometedora entre sua mãe Odete e Celina (Malu Galli). Escondida atrás da porta, ela ouvirá que o jantar que sua mãe organiza tem um objetivo específico: aproximá-la de Ivan, o novo administrador da holding da família.

Ao perceber que está sendo alvo de mais uma artimanha da mãe controladora, a artista plástica decide agir. Tomada pela raiva e frustração, Heleninha abandona a mansão discretamente, apagando as luzes do jardim e tentando evitar qualquer confronto direto.

Encontro inusitado no jardim

No entanto, o destino tem outros planos. Ao tentar sair despercebida pelos fundos da casa, Heleninha acaba esbarrando justamente em Ivan, que chegava para o tal jantar. Em meio à escuridão e a mangueira ligada da irrigação automática, os dois tropeçam, escorregam e acabam caindo juntos no gramado molhado. A cena inusitada rende um momento leve e cômico, que quebra o clima tenso e dá início a uma conexão inesperada.

Nova fase da trama

Apesar do desconforto inicial, Heleninha se surpreende com o comportamento gentil de Ivan. Ele se mostra compreensivo, respeitoso e com um toque de bom humor, características que contrastam com o ambiente sufocante ao qual Heleninha está acostumada. Essa primeira troca de olhares e palavras entre os dois dá início a uma aproximação genuína e promissora.

Com isso, Vale Tudo inaugura uma nova fase em sua narrativa, deixando claro que a relação entre Heleninha e Ivan terá impacto direto nos rumos da novela. A resistência dela às imposições familiares começa a ganhar força, e o envolvimento amoroso com o novo personagem pode ser o empurrão que faltava para sua libertação emocional.

Tiago troca bebidas de Heleninha por refrigerante e salva a mãe do vício em Vale Tudo

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o drama de Heleninha alcança um dos momentos mais delicados da trama. Após uma nova recaída provocada pela pressão emocional, especialmente com a presença constante de Odete Roitman, Heleninha volta a se refugiar no álcool. Mas é nesse ponto crítico que o amor de Tiago, seu filho, se transforma em força e coragem para mudar tudo.

Tiago toma atitude comovente para salvar Heleninha

Ao perceber que a mãe está novamente dependente do álcool e que Celina teme uma nova internação, Tiago decide agir. Determinado a salvar Heleninha sem causar mais dor, ele cria um plano ousado: troca as bebidas escondidas da casa por refrigerante escuro, parecido visualmente com uísque. A ideia é simples, mas poderosa — enganar a mente da mãe até que o corpo se desacostume da bebida.

Sem perceber, Heleninha começa a consumir o refrigerante no lugar do álcool. No início, estranha o gosto, mas sua mente, fragilizada, aceita a substituição. Aos poucos, ela se sente melhor, mais leve e começa a recuperar as forças.

Celina descobre o plano e se emociona

Com o passar dos dias, Celina nota a mudança em Heleninha. Desconfiada, decide conversar com Tiago, que então revela tudo. Em uma conversa repleta de emoção, Celina reconhece a coragem do sobrinho e o abraça comovida, chamando-o de “anjo”.

Heleninha descobre tudo e agradece o filho

Pouco depois, Heleninha também descobre a troca e se emociona. Em uma das cenas mais tocantes da novela, ela agradece Tiago por não desistir dela, mesmo quando ela já havia perdido as esperanças.

— Você me salvou, Tiago. Você me deu uma nova chance de viver — diz Heleninha, com lágrimas nos olhos.

Recomeço cheio de esperança

Recuperando a autoestima, Heleninha volta a pintar, reencontra alegria nas pequenas coisas e se reconecta com a família. O gesto silencioso de Tiago, aliado à fé de Celina e à força interior de Heleninha, mostra que o amor é capaz de vencer até os vícios mais profundos.

A história de Heleninha em Vale Tudo inspira e emociona, mostrando que sempre é possível recomeçar quando se tem alguém que acredita em nós.

Gilda se redime e se torna peça-chave contra vilania de Fátima em Vale Tudo

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo, o público será surpreendido com a reviravolta emocionante protagonizada por Gilda (Letícia Vieira). Após um início conturbado, marcado por atitudes oportunistas e um deslize ao desviar dinheiro das vendas de sanduíches na praia, a jovem decidirá mudar de vida ao receber uma nova chance de Raquel (Taís Araújo), que a acolhe como uma verdadeira filha.

Ao admitir seu erro e devolver o dinheiro roubado, Gilda mostra arrependimento sincero, o que comove Raquel. Como gesto de confiança, a empresária lhe oferece um emprego no restaurante que está abrindo com Poliana (Matheus Nachtergaele). Gilda, então, abraça a oportunidade com dedicação, decide retomar os estudos e dá início a uma trajetória de redenção pessoal e profissional.

Mas é no momento mais inesperado que Gilda realmente provará seu valor. Ao descobrir um plano arquitetado por Maria de Fátima (Bella Campos) para roubar a mala de dólares que Raquel pretendia devolver a Marco Aurélio (Alexandre Nero), Gilda assume papel central na trama. Fátima, em conluio com César (Cauã Reymond), contrata Olavo (Ricardo Teodoro) para atropelar Gilda e impedir a entrega da mala. O plano maquiavélico funciona: Raquel desconfia de Ivan (Renato Góes), acreditando que ele a traiu, o que leva ao rompimento do casal.

A vilã, então, manipula a situação para incriminar Ivan e garantir seu espaço na alta sociedade ao lado de Afonso (Humberto Carrão). No entanto, o golpe não passa despercebido por Gilda. Ao ver Olavo com César e flagrar Fátima em momentos comprometedores, a jovem conecta os pontos e revela toda a verdade a Raquel.

Embora a revelação venha tarde demais para salvar o relacionamento entre Raquel e Ivan, Gilda se firma como uma das maiores aliadas da protagonista, consolidando sua transformação de personagem desacreditada para símbolo de lealdade e redenção. Sua coragem ao enfrentar Fátima destaca sua nova postura e conquista a admiração de todos ao seu redor.

Vale Tudo segue conquistando o público com seus personagens complexos e enredos carregados de emoção e reviravoltas, mantendo-se como uma das tramas mais comentadas da televisão brasileira em 2025.

Vale Tudo: Solange tem passado exposto e choca ao enfrentar Odete Roitman na novela da Globo

A tensão vai dominar os próximos capítulos de Vale Tudo, novela das nove da TV Globo. Solange (Alice Wegmann), que conquistou o público com sua determinação e competência, terá seu passado escancarado em meio a uma guerra silenciosa contra Odete Roitman (Debora Bloch). A empresária, mãe de Afonso (Humberto Carrão), não aceitará o envolvimento do filho com a jovem diretora da Tomorrow e fará de tudo para destruí-la.

O conflito se acirra durante um jantar promovido por Afonso para apresentar Solange à família. O que era para ser uma ocasião harmoniosa se transforma em um campo de batalha emocional. Odete, incomodada com o perfil da nora, não esconde seu desprezo ao descobrir que Solange estudou como bolsista em Berkeley, nos Estados Unidos. A reação preconceituosa da empresária choca a todos, mas Solange, com firmeza, rebate: “Fui bolsista com orgulho, mérito vale mais que dinheiro.”

Revelação do passado de Solange agita Vale Tudo

Como parte de sua estratégia para desmoralizar a jovem, Odete encomenda um dossiê sobre Solange. É por meio de uma mensagem anônima que a vilã descobre um ponto delicado do passado da moça: sua prisão durante um protesto social. A informação é recebida com entusiasmo por Celina (Malu Galli), e logo se espalha, gerando constrangimento e polêmica.

Odete aproveita o episódio para expor uma imagem de Solange sendo detida, tentando pintar a diretora como alguém instável e problemática. Contudo, o contexto verdadeiro logo vem à tona: a prisão ocorreu durante uma manifestação pacífica por justiça social, e Solange foi mantida por oito dias injustamente na cadeia, sem condenação ou provas concretas.

Apoio de Afonso e reação do público

Apesar da revelação, Solange mantém sua postura e não se deixa abalar. Seu caráter e trajetória inspiradora ganham ainda mais destaque, sobretudo com o apoio firme de Afonso, que se recusa a ceder às manipulações da mãe. O público, que acompanha cada passo do casal, se solidariza com a personagem e critica duramente a postura elitista de Odete nas redes sociais.

A nova versão de Vale Tudo segue gerando discussões e emoções ao revisitar temas atuais como desigualdade, meritocracia e preconceito. A batalha entre Solange e Odete promete esquentar ainda mais os próximos capítulos.

Tags: acontece vale tudo, capítulos vale tudo, entretenimento, Globo, novela das nove, novelas Globo, odete roitman solange presa, resumo novelas, resumos vale tudo, Vale Tudo.