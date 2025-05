Com apoio do Governo, tradicional Festa da Linguiça movimenta turismo e valoriza cultura em Maracaju

Para valorizar cultura e tradição do Estado, o governador Eduardo Riedel participou da abertura da 29ª Festa da Linguiça, em Maracaju. O evento movimenta o turismo, economia e leva solidariedade para quem precisa. Serão três dias de festa com expectativa de atrair 20 mil pessoas.

A festa é realizada pelo Rotary Club de Maracaju, com apoio do Governo do Estado, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), que contribuiu com R$ 330 mil na aquisição de estrutura para a festa (tendas, gerador, camarim, palco, som e iluminação) e na contratação dos shows gratuitos.

“Alegria fazer parte de mais uma edição desta festa tão importante ao Estado. Um evento que é feito com muita dedicação e carinho. A linguiça de Maracaju é uma tradição secular do município”, afirmou o governador.

Riedel ponderou que está história tão bonita, também tem um cunho social. “Aqui temos a valorização da cultura e tradição e o que encanta é sua origem, tradição e o que representa na nossa história. Hoje com um evento social, que ajuda em diversos setores. A edição deste ano tem tudo para ser um sucesso”.

O evento começou na sexta-feira (2) e segue até domingo (4). Desde sua primeira edição, em 1994, a festa evoluiu e ampliou sua programação, que hoje inclui shows nacionais, exposições de veículos e implementos agrícolas, parque de diversões e feira de artesanato. A diversidade de atrações atrai visitantes de todo o Brasil e também do exterior, reforçando a importância do evento para o turismo e a cultura local.

O coordenador da festa, Júlio Carlonga, afirmou que mesmo com dificuldades e desafios o evento vai cumprir sua principal missão, que é levar alegria, diversão e filantropia.

“Uma festa com muita música, shows, diversão e ajuda ao próximo. Não conseguiríamos fazer sem os parceiros, entre eles o Governo do Estado, que sempre nos apoiou. Este evento gera 500 empregos diretos, movimenta a economia e gera renda para cidade”, descreveu Carlonga.

Criada para divulgar e valorizar o produto símbolo da cidade, a Festa da Linguiça se consolidou como um dos maiores eventos gastronômicos de Mato Grosso do Sul. Além de celebrar a tradição, a festa também tem caráter beneficente: parte da renda arrecadada é destinada a entidades assistenciais do município.

“Temos que agradecer ao governador que mais uma vez nos ajudou para realizar esta festa, que traz muitos benefícios para a comunidade. A cada ano está melhor e quem ganha com isto é a cidade”, afirmou o prefeito de Maracaju, Marcos Calderan.

A linguiça de Maracaju, criação 100% sul-mato-grossense, tem suas raízes nas famílias colonizadoras da região, vindas do Triângulo Mineiro. A iguaria surgiu como uma forma de conservar cortes nobres de carne, temperados com ingredientes tradicionais e suco de laranja azeda, técnica que passou de geração em geração.

Leonardo Rocha, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom