Casan moderniza redes de água no Bairro Santo Antônio em Balneário Piçarras

Fotos: Divulgção / Casan

A renovação constante das redes de água, com tubulações mais resistentes e de maior diâmetro, é fundamental para melhorar o abastecimento e garantir mais desenvolvimento e qualidade de vida nas cidades catarinenses. Pensando nisso, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) está instalando novas tubulações numa extensão de 1,5 km da Rua João de Deus Carvalho, no Bairro Santo Antônio, em Balneário Piçarras. A obra inclui uma adutora e o assentamento das novas redes pelos passeios, facilitando manutenções futuras. O objetivo é beneficiar no segundo semestre cerca de 4 mil moradores na região.

“Essa é uma obra feita em parceria com a Prefeitura, que faz a repavimentação asfáltica da região. Além disso, utilizamos o processo de Método Não-Destrutivo para fazer uma parte da instalação das redes sem comprometer a galeria pluvial do bairro”, explica o chefe de Agência, Lino Aviz.

A obra possui investimento de R$ 900 mil e tem previsão de conclusão até o fim de junho. No período de execução, os trechos em que a obra avançar sobre a pista ficarão sinalizados com o sistema pare-e-siga. A Companhia pede desculpas pelo transtorno e orienta os motoristas a trafegarem com atenção e respeitando a sinalização.