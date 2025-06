Moradores do bairro Liberdade recebem Colégio Estadual Militarizado Professor Camilo Dias reformado e mobiliado

Nesta sexta-feira, 6, o Governo de Roraima inaugurou o Colégio Estadual Militarizado Professor Camilo Dias completamente reformado e mobiliado. A comunidade escolar aguardava a recuperação do prédio escolar há 20 anos.

A iniciativa integra o maior programa de recuperação dos prédios públicos do Estado. Esta já é a 64ª escola inaugurada pela atual gestão. Uma ação que já beneficiou mais de 27 mil estudantes. Somente na capital Boa Vista são 25 escolas inauguradas, 29 nos municípios do interior e outras 10 em comunidades indígenas.

“Para nós, é muito gratificante ter entregue mais de 60 escolas em todo o Estado. Nossa meta é chegar até o final do ano com mais de 100 escolas, totalmente reformadas. São mais de 400 milhões de reais que o Estado tem investido, parte com recurso próprio, outra parte com emendas, como o caso aqui hoje. Nós temos uma emenda do nosso senador Mecias de Jesus, em que nós recuperamos a Escola Camilo Dias, que há mais de 20 anos não recebia qualquer tipo de melhoria”, destacou Edilson Damião, vice-governador de Roraima.

Durante o discurso na solenidade de reinauguração, o vice-governador Edilson Damião também anunciou que em breve os estudantes do Colégio Estadual Militarizado Professor Camilo Dias vão receber fardamento escolar, com a entrega de duas camisas, uma calça, uma bermuda e um tênis. Mais um investimento do Governo de Roraima na educação estadual.

A reforma do CEM Professor Camilo Dias beneficiou 547 estudantes do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e Ensino Médio, além dos 138 servidores que passam a contar com salas climatizadas, carteiras escolares novas, armários, estantes, kits refeitórios entre outros mobiliários que vão impulsionar o processo de ensino.

Teila Peixoto professora de Biologia e coordenadora do Laboratório de Ciências, falou sobre os impactos positivos da reforma para a comunidade escolar.

“Antes faltava estrutura elétrica, material, o piso da escola estava deteriorado. Nosso laboratório estava fechado há mais de 10 anos e agora nós temos uma estrutura de material para as aulas e também as salas de aulas tem centrais, temos bebedouros. Então isso é muito bom, essa ação do Governo do Estado de Roraima, traz benefício, bem-estar e também vai render a aprendizagem dos alunos, porque eles vão estar melhor, os professores vão se alocar melhor, os funcionários vão estar mais satisfeitos. Nós só temos a agradecer o governador do Estado de Roraima e o vice-governador Damião”, disse.

Após reforma, vagas para matrículas serão ampliadas

A escola também está devidamente abastecida com produtos para o preparo da merenda escolar e recebeu também eletrodomésticos para a copa e cozinha como freezer, geladeira, liquidificador, pintura em todo prédio além da recuperação completa da quadra poliesportiva, o que vai estimular as atividades práticas das aulas de Educação Física. O investimento total foi na ordem de R$ 4,6 milhões, recursos do Tesouro Estadual e de emenda parlamentar federal do senador Mecias de Jesus.

“É uma reforma completa com o piso, o telhado, parte elétrica, parte hidráulica, um investimento de quase R$ 5 milhões, ou seja, estamos melhorando e desenvolvendo a educação roraimense. E agora nós vamos ampliar mais 500 vagas para a população e nós vamos abrir essas vagas ainda para esse semestre”, anunciou o secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, reforçando que a medida busca facilitar a vida das famílias que moram nas proximidades da unidade de ensino.

Os estudantes, principais beneficiados com os investimentos do Governo de Roraima, aprovaram o novo prédio escolar. A estudante do 2ª ano do Ensino Médio, Ana Júlia Sales, destacou o que mais gostou da escola nova.

“O que mais gostei foram as salas de aulas, climatizadas, ficaram maravilhosas. Antes as centrais não funcionavam, eram muito ruins. Graças a Deus recebemos ar condicionados melhores para estudar”, finalizou.

