Governo de Roraima entrega 1,3 tonelada de pamonha para visitantes do São João no Parque Anauá 2025

A tradição está estabelecida. Todos os anos, o Governo de Roraima oferece a maior quantidade de pamonhas do Norte do País para os visitantes do São João no Parque Anauá. O “pamonhaço” veio para ficar.

A ação é feita com a participação direta de várias secretarias e autarquias do Governo do Estado, coordenadas pela Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima). Neste ano, a entrega das pamonhas ocorreu neste sábado, 27, na penúltima noite da edição de 2025 do arraial, quando a população pôde degustar a iguaria típica das festas juninas.

A feitura do quitute começou pela manhã, quando os milhos foram selecionados, e as palhas foram reservadas para embalar as pamonhas; depois as espigas foram raladas, processadas, peneiradas e finalmente cozidas para, em seguida, serem preenchidas nas folhas. Nesse momento, o governador Antonio Denarium foi à empresa que produziu o alimento e conheceu toda a cadeia de produção.

Logo, a partir das 19h, as filas foram organizadas no São João no Parque Anauá para o início da distribuição, e se estenderam por muitos metros ao lado da Tenda do Agro . As filas foram caminhando de modo ordenado e rapidamente todos receberam as pamonhas.

Foram distribuídas 5 mil unidades, somando 1.300 quilos do alimento, superando a marca de 960 quilos do ano passado. O peso foi aferido por uma balança da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e certificada pelo Inmetro e Ipem-RR (Instituto de Pesos e Medidas de Roraima).

Para essa quantidade foram utilizadas 100 sacas de milho compradas de produtores indígenas e da agricultura familiar.

“Uma tonelada e trezentos quilos, um recorde que foi conferido pela balança da PRF e pelo Instituto de Pesos e Medidas de Roraima. O Ipem me entregou o certificado conferindo o peso. É muita pamonha para toda a população. Lembrando também que o milho foi comprado da agricultura familiar, valorizando os pequenos produtores de Roraima”, declarou o governador durante a pamonhada. Ele participou da ação, entregando pessoalmente as pamonhas para as pessoas nas filas.

Também colaboraram a presidente da Codesaima, Maria Dantas, vários secretários de Estado e a equipe de colaboradores da companhia.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo. A festa segue até domingo, 27, e a programação também está sendo transmitida ao vivo pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook .

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e nove atrações nacionais. Já se apresentaram Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Companhia do Calypso. Neste domingo, no encerramento, sobem ao palco, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

O post Governo de Roraima entrega 1,3 tonelada de pamonha para visitantes do São João no Parque Anauá 2025 apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.