Governo de Roraima oferta mais de 700 vagas para cursos técnicos gratuitos

A Seed (Secretaria de Educação e Desporto) lançou edital para oferta de cursos técnicos gratuitos em diversas áreas. As inscrições seguem abertas até o dia 26 de abril e podem ser efetuadas exclusivamente no site da secretaria , acessando a opção de serviços e clicando em Editais.

Estão sendo ofertadas 720 vagas distribuídas entre cursos técnicos de Administração, Recursos Humanos, Marketing, Logística, Informática e Agronegócio. A seleção dos candidatos será por meio de sorteio público de vagas.

“A iniciativa faz parte da implementação de políticas estratégicas voltadas à ampliação e a qualificação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica no âmbito nacional, que é o Programa Juros por Educação”, explicou Adriana do Valle, mobilizadora da Educação Profissional e Tecnológica no Estado.

Os cursos técnicos, previstos para iniciar ainda no primeiro semestre deste ano, ocorrerão na Escola Estadual de Educação Profissional Barão de Parima, localizada no bairro Calungá, que recebe obras de reforma geral.

Em breve a unidade de ensino será reinaugurada equipada, mobiliada e com toda estrutura adequada para atender a comunidade escolar.

Como fazer a inscrição?

O edital está disponível para consulta no site da secretaria, na aba Serviços/Processos Seletivos.

“Podem se inscrever pessoas que já concluíram o Ensino Médio ou estudantes que estejam cursando o Ensino Médio a partir da segunda série”, explicou a professora Adriana.

As aulas serão nos turnos matutino, vespertino e noturno, a depender do curso selecionado, e estão previstas para iniciar ainda no primeiro semestre deste ano.

Juros por Educação

O Juros por Educação faz parte do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados que permite que estados e o Distrito Federal renegociem suas dívidas com a União e façam investimentos em áreas estratégicas como a EPT (Educação Profissional e Tecnológica).

A iniciativa do Governo Federal por meio do MEC (Ministério da Educação) tem o objetivo de expandir as matrículas de EPT, promover formação de jovens para o mundo do trabalho e fomentar o desenvolvimento econômico dos Estados. Outras informações estão disponíveis no site do MEC..

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