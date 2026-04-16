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BOLETIM – Epagri estuda técnicas de pulverização de pomares com drone em Videira

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Referência nacional em pesquisas voltadas à viticultura, a Estação Experimental da Epagri em Videira está desenvolvendo técnicas e ferramentas de pulverização de pomares com uso de drones.

O equipamento está sendo testado em culturas como pêssego, ameixa, nectarina e também na viticultura.

Os voos são realizados na própria área experimental da Epagri em propriedades particulares.

Os pesquisadores trabalham para definir critérios como altura de voo, vazão e mistura de produtos.

A ideia é facilitar a vida dos produtores que precisam de alternativas de pulverização, como explica o gerente da Estação Experimental de Videira, André Luiz Kulkamp de Souza:

SONORA

O drone de Videira é apenas mais um que a Epagri utiliza na pesquisa.

Na Estação Experimental de Lages, a instituição desenvolve o projeto “Pasto remoto”.

A proposta é utilizar sensoriamento remoto para prever a biomassa e altura de pastagens, reduzindo a necessidade de mão de obra e a presença in loco do produtor.

Repórter: Marcos Lampert

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