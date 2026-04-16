Esfera e ConnectMiles oferecem até 75% de bônus em transferência de pontos; veja como aproveitar

Por MRNews
O programa Esfera lançou uma nova campanha em parceria com o ConnectMiles, oferecendo até 75% de bônus nas transferências de pontos. A promoção já está ativa e pode ser uma boa oportunidade para quem deseja aumentar o saldo de milhas para futuras viagens.
📅 Prazo e condições da oferta
A promoção é válida até o dia 21 de abril e conta com algumas regras importantes:
- O bônus é calculado sobre o total de milhas creditadas no ConnectMiles
- O limite é de até 500.000 milhas bônus por CPF
- A transferência segue a paridade padrão do programa
🔄 Paridade e bônus oferecidos
Na campanha atual, a conversão segue o seguinte formato:
- 3 pontos Esfera = 1 milha ConnectMiles
Já a bonificação varia conforme o perfil do cliente:
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- ✔️ 75% de bônus para assinantes do Clube Esfera
- ✔️ 55% de bônus para os demais clientes
💰 Simulação de custo
No melhor cenário (75% de bônus combinado com desconto na compra de pontos), os valores ficam próximos de:
- Pontos Esfera: R$ 31,50
- Bônus aplicado: 75%
- Custo final estimado do milheiro: R$ 54,00
Esse valor pode ser considerado competitivo dependendo da estratégia de uso das milhas.
✈️ Como participar
Para aproveitar a oferta, o processo é simples:
- Acesse a página de transferências entre Esfera e ConnectMiles
- Escolha a quantidade de pontos que deseja transferir
- Informe os dados da conta no ConnectMiles
- Confirme a operação
⏱️ Crédito e validade das milhas
- As milhas bônus serão creditadas em até 30 dias após o fim da promoção
- A validade será de 24 meses a partir do crédito
⚠️ Pontos de atenção
Apesar do bônus atrativo, alguns fatores devem ser considerados:
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- A paridade 3:1 não é das mais vantajosas do mercado
- O ConnectMiles pode ser mais interessante para rotas específicas
- O ideal é realizar a transferência com um objetivo de emissão já definido
📊 Vale a pena?
A promoção pode ser interessante para quem já utiliza o programa da Copa Airlines ou parceiros internacionais, especialmente em voos para América Central e Caribe.
Por outro lado, quem busca maior flexibilidade ou melhor retorno pode avaliar outras oportunidades antes de transferir.
🏁 Conclusão
A campanha entre Esfera e ConnectMiles com até 75% de bônus surge como uma boa alternativa para quem deseja ampliar o saldo de milhas. No entanto, como em qualquer transferência, é fundamental analisar o custo-benefício e ter um plano claro de uso antes de confirmar a operação.
Tags: Esfera, ConnectMiles, milhas aéreas, transferência de pontos, Copa Airlines, promoção de milhas, bônus, MRNews