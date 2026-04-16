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Esfera e ConnectMiles oferecem até 75% de bônus em transferência de pontos; veja como aproveitar

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Por MRNews

O programa Esfera lançou uma nova campanha em parceria com o ConnectMiles, oferecendo até 75% de bônus nas transferências de pontos. A promoção já está ativa e pode ser uma boa oportunidade para quem deseja aumentar o saldo de milhas para futuras viagens.

📅 Prazo e condições da oferta

A promoção é válida até o dia 21 de abril e conta com algumas regras importantes:

  • O bônus é calculado sobre o total de milhas creditadas no ConnectMiles
  • O limite é de até 500.000 milhas bônus por CPF
  • A transferência segue a paridade padrão do programa

🔄 Paridade e bônus oferecidos

Na campanha atual, a conversão segue o seguinte formato:

  • 3 pontos Esfera = 1 milha ConnectMiles

Já a bonificação varia conforme o perfil do cliente:

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  • ✔️ 75% de bônus para assinantes do Clube Esfera
  • ✔️ 55% de bônus para os demais clientes

💰 Simulação de custo

No melhor cenário (75% de bônus combinado com desconto na compra de pontos), os valores ficam próximos de:

  • Pontos Esfera: R$ 31,50
  • Bônus aplicado: 75%
  • Custo final estimado do milheiro: R$ 54,00

Esse valor pode ser considerado competitivo dependendo da estratégia de uso das milhas.

✈️ Como participar

Para aproveitar a oferta, o processo é simples:

  1. Acesse a página de transferências entre Esfera e ConnectMiles
  2. Escolha a quantidade de pontos que deseja transferir
  3. Informe os dados da conta no ConnectMiles
  4. Confirme a operação

⏱️ Crédito e validade das milhas

  • As milhas bônus serão creditadas em até 30 dias após o fim da promoção
  • A validade será de 24 meses a partir do crédito

⚠️ Pontos de atenção

Apesar do bônus atrativo, alguns fatores devem ser considerados:

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  • A paridade 3:1 não é das mais vantajosas do mercado
  • O ConnectMiles pode ser mais interessante para rotas específicas
  • O ideal é realizar a transferência com um objetivo de emissão já definido

📊 Vale a pena?

A promoção pode ser interessante para quem já utiliza o programa da Copa Airlines ou parceiros internacionais, especialmente em voos para América Central e Caribe.

Por outro lado, quem busca maior flexibilidade ou melhor retorno pode avaliar outras oportunidades antes de transferir.

🏁 Conclusão

A campanha entre Esfera e ConnectMiles com até 75% de bônus surge como uma boa alternativa para quem deseja ampliar o saldo de milhas. No entanto, como em qualquer transferência, é fundamental analisar o custo-benefício e ter um plano claro de uso antes de confirmar a operação.

Tags: Esfera, ConnectMiles, milhas aéreas, transferência de pontos, Copa Airlines, promoção de milhas, bônus, MRNews

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