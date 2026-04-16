Conheça o projeto Quintais do IFSP no episódio do Amplifica de hoje, 15/4 – IFSP

Palestra da quarta-feira, 15 de abril, será com Rodrigo de Benedictis Delphino, diretor de Cooperação e Sustentabilidade do IFSP; acompanhe pelo canal do IFSP no YouTube O Amplifica desta quarta-feira, 15 de abril, abordará o projeto Quintais do IFSP. A palestra será ministrada por Rodrigo de Benedictis Delphino, diretor de Cooperação e Sustentabilidade, da Pró-reitoria de Extensão e Cultura do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Acompanhe pelo canal do IFSP no YouTube, a partir das 15h. Confira o cronograma do mês de abril Sobre o Amplifica

Desenvolvido por meio de um projeto institucional com a professora Marina Kanthack Paccini Razze, o Amplifica surgiu da percepção da força da coletividade para ampliar saberes e contribuir com o surgimento de uma sociedade mais esclarecida.

Para isso, o projeto reúne profissionais de diferentes áreas do conhecimento, que, de forma virtual, oferecem: palestras, oficinas, minicursos, rodas de conversa, mesas temáticas e vídeos curtos com dicas sobre temas variados e desafiadores que dizem respeito ao nosso viver, em suas múltiplas dimensões.

As ações estão previstas para serem transmitidas semanalmente, às quartas-feiras, às 15h, no canal do IFSP no YouTube. O projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional.

Confira também os episódios anteriores na página do programa.