Pesquisa da Fecomércio aponta aprovação dos turistas à infraestrutura de João Pessoa em até 90%

Pesquisa da Federação do Comércio de Bens e Serviços da Paraíba (Fecomércio-PB) aponta que os turistas que visitaram João Pessoa aprovaram os serviços de infraestrutura urbana com classificação “ótima” ou “boa” acima de 70%. O grande destaque é o serviço de segurança pública com aprovação de 90,05%. Em seguida, estão os serviços de táxi em João Pessoa (89,23%), sinalização urbana (87,59%) e comunicação (86,81%). A Pesquisa Anual do Desempenho do Turismo na Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP) foi feita no verão deste ano.

O secretário de Segurança Urbana e Cidadania, João Almeida, comentou que o resultado da pesquisa enche a equipe de orgulho e reforça a responsabilidade de seguir trabalhando por uma João Pessoa cada vez mais segura, organizada e acolhedora. “Receber 90,05% de aprovação no serviço de segurança pública mostra que os investimentos realizados pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, têm gerado resultados concretos para moradores e turistas”, frisou.

Ele afirmou que o reconhecimento é fruto do empenho diário da Guarda Civil Metropolitana, das equipes de monitoramento, patrulhamento preventivo e de todos os profissionais que atuam para garantir tranquilidade nos espaços públicos. “Seguiremos avançando, com tecnologia, planejamento e presença constante nas ruas, para manter João Pessoa como referência em qualidade de vida e segurança”, destacou.

Conforme a pesquisa, o monitoramento da satisfação dos visitantes em relação à infraestrutura urbana é uma ferramenta essencial para a gestão turística, funcionando como um verdadeiro termômetro da qualidade dos serviços e da segurança oferecida.

Informação turística – Quanto ao quesito informação turística, a avaliação positiva foi feita por 84,38% dos participantes da pesquisa. O secretário executivo de Turismo, Daniel Rodrigues, recebeu a avaliação com muita satisfação e afirmou que é resultado de muito trabalho e divulgação da cidade de João Pessoa em mais de 150 eventos de turismo pelo Brasil.

“Em 2021, nós reativamos e reformulamos o Centro de Atendimento ao Turista em Tambaú e, a partir daí, ampliamos as atividades. Hoje, contamos com um CAT dentro do Centro Cultural São Francisco e com outro em Cabo Branco, que é adaptado para pessoas com deficiência. Também há o CAT móvel, presente de forma itinerante nos principais pontos turísticos”, afirmou Daniel Rodrigues.

Saúde – Segundo a pesquisa da Fecomércio, os serviços médicos e hospitalares de João Pessoa receberam avaliação “ótima ou boa” por 80,96% dos entrevistados que necessitaram de atendimento em saúde.

“Nós, que fazemos a Secretaria Municipal de Saúde, ficamos muito felizes com o retorno dos nossos usuários. Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer, mas trabalhamos diariamente para oferecer à população uma saúde eficiente, humanizada e de qualidade. Nos últimos anos, investimos em estrutura, pessoal e na organização de novos fluxos de trabalho, sempre com o objetivo de elevar a qualidade da nossa assistência”, comentou o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

Já a avaliação da limpeza urbana em João Pessoa foi considerada “ótima ou boa” por 74,79% dos participantes da pesquisa. O serviço é realizado em dias alternados, nos bairros, mas na Orla a coleta de resíduos é diária e realizada até quatro vezes por dia, durante o verão.

Aspectos mais positivos – No levantamento, os visitantes foram questionados sobre os aspectos que consideraram mais positivos em sua estadia em João Pessoa. Entre os fatores mencionados, as praias se destacaram como o principal atrativo, recebendo 47,26% das citações. Contudo, o conjunto de ações da Prefeitura de João Pessoa proporcionam serviços e situações que também foram citadas.

A tranquilidade da cidade de João Pessoa foi mencionada por 8,05% dos turistas. O Forró Verão, evento cultural realizado durante todo o mês de janeiro, foi citado por 3,95% dos respondentes. Também houve menção à Cidade do Forró (1,22%) montada na orla da Capital, como um atrativo a mais do Forró Verão.

Outro fator importante é a ausência de edifícios altos nas praias, permitindo a circulação natural dos ventos (2,89%). Ainda foram citados segurança pública (1,52%), Centro Histórico de João Pessoa (1,06%) e conservação das praias (0,91%).

Pesquisa – Conforme a 20ª edição da Pesquisa da Fecomércio, 96,20% dos entrevistados afirmaram que pretendem voltar à João Pessoa. O principal objetivo da viagem foi o turismo de lazer, que representou 69,60% das respostas. Em seguida, aparecem as visitas a familiares e amigos (21,43%) e viagens a trabalho ou negócios (4,71%).

A pesquisa revelou que 63,22% dos visitantes já haviam estado anteriormente na Paraíba, demonstrando fidelização do destino. Quanto à procedência, a maioria dos turistas é oriunda da Região Nordeste (37,39%), seguida pelo Sudeste (32,98%) e Centro-Oeste (14,59%). As regiões Sul (7,29%) e Norte (5,78%) apresentaram menores participações. Turistas estrangeiros representaram 1,98% da amostra, com destaque para visitantes da Alemanha, Argentina, Estados Unidos, França, Suíça, Uruguai, Portugal, Canadá e China.