Programação do Viva Roraima destaca diversidade musical e artistas locais

A programação do Festival Viva Roraima evidencia a riqueza cultural do Estado com espaço dedicado à valorização de artistas locais. Neste sábado, 25, a Carreta Palco reuniu apresentações que transitaram entre o forró pé de serra, a MPB e o estilo roraimeira, refletindo a diversidade musical e a pluralidade cultural de Roraima.

A iniciativa integra a proposta do evento de fortalecer a economia criativa, ao inserir artistas regionais como protagonistas da programação e ampliar oportunidades de visibilidade e geração de renda.

O cantor e compositor Neto Andrade ressaltou a importância de reconhecer a arte também como atividade econômica. Segundo ele, os artistas precisam ampliar a visão sobre sua atuação.

“A arte precisa ser vista também como negócio. Ela movimenta a economia, gera renda e valoriza a cultura local. Eventos como o Viva Roraima fortalecem esse cenário e ampliam as oportunidades para os artistas do Estado”, afirmou.

A receptividade do público também tem sido um dos pontos altos da programação. A moradora do bairro Cidade Satélite, Gisana Oliveira, destacou a experiência no evento.

“É um evento muito bom, com atrações para todos os públicos. Valorizar os artistas locais é essencial para fortalecer a nossa cultura”, disse.

Entre os destaques da noite, a cantora Anne Louise, atração nacional do sábado, relembrou sua trajetória iniciada ainda na infância no Parque Anauá e celebrou o retorno ao palco em um novo momento da carreira.

“É uma mistura de ansiedade e alegria. Voltar ao palco do Parque como atração nacional é muito especial. Estou vivendo uma fase de novos projetos e feliz por fazer parte desse momento”, destacou.

De acordo com o secretário adjunto da Secult, Bruno Muniz, a Carreta Palco foi pensada como um espaço de acolhimento cultural para o público logo na chegada ao evento.

“A proposta é apresentar a identidade cultural de Roraima já no primeiro contato com o festival. Esse espaço valoriza nossos artistas e reforça o protagonismo da música local dentro da programação”, explicou.

A programação da Carreta Palco segue neste domingo, 26, com as seguintes atrações:

⁠⁠18h – John Maison & Banda

⁠⁠19h – The Jokers

⁠⁠20h – Banda Garden

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