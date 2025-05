São José Futsal busca a 1ª vitória pela Liga Nacional nesta sexta

Lucas Lemes





Após o primeiro compromisso fora de casa, o São José Futsal recebe o Marreco Futsal, de Francisco Beltrão, pela terceira rodada da Liga Nacional de Futsal, em busca da primeira vitória na competição. O duelo acontece na noite desta sexta-feira (2), às 19h, no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos.

O time joseense vem de empate fora de casa, diante do Minas na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pelo placar de 1 a 1, em partida realizada no último sábado. Já os adversários foram derrotados em casa pelo Atlântico, por 6 a 3 na última rodada. Na estreia, o São José foi derrotado em casa pelo Esporte Futuro por 2 a 0.

O São José vem com força total, tendo o destaque do retorno do pivô Marco, que fará sua estreia oficial com a camisa joseense. O atleta é um dos reforços do ano e vem da ACBF, mas se lesionou durante a pré-temporada.

Em contrapartida, os atletas Yan Barbosa e Paulinho seguem fora. O primeiro teve uma nova lesão do LCA e não deve retornar nesta temporada, já o segundo, promovido da equipe Sub-20 na temporada passada, lesionou a clavícula durante a pré-temporada e deve retornar aos treinos com bola nas próximas semanas.

O duelo terá entrada franca ao torcedor joseense. A partida terá transmissão da LNF TV e do Canal GOAT, ambos no YouTube, ao vivo e com imagens.



