AO VIVO Porto x Moreirense assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (02/05), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Porto x Moreirense: onde assistir, escalações prováveis e palpite para a Primeira Liga

Neste sábado, 4 de maio de 2025, o Porto recebe o Moreirense no Estádio do Dragão, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pela 32ª rodada da Primeira Liga. Os Dragões seguem em busca de uma vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões, enquanto o Moreirense tenta consolidar uma das campanhas mais surpreendentes do campeonato.

Situação das Equipes

Porto O time comandado por Sérgio Conceição ocupa a terceira posição na tabela, com 67 pontos, quatro a menos que o Benfica e seis atrás do líder Sporting. A equipe vem de uma série invicta de sete jogos, com seis vitórias e um empate, e tenta manter o embalo na reta final da temporada.

Jogando em casa, o Porto tem sido praticamente imbatível, com 14 vitórias em 15 jogos no Dragão nesta edição da Primeira Liga.

Moreirense O Moreirense faz uma campanha acima das expectativas. A equipe ocupa a sexta colocação, com 48 pontos, e está na briga direta por uma vaga nas competições europeias. Sob o comando de Rui Borges, o time vem de duas vitórias consecutivas e espera surpreender fora de casa, mesmo sabendo da força do adversário.

Escalações Prováveis

Porto (técnico: Sérgio Conceição): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio, Wendell; Eustáquio, Nico Gonzalez, Alan Varela; Galeno, Evanilson, Fran Navarro.

Desfalques: Zaidu (lesão), Iván Jaime (suspenso).

Moreirense (técnico: Rui Borges): Kewin; Dinis Pinto, Marcelo, Maracás, Pedro Amador; Gonçalo Franco, Lawrence Ofori, Kodisang; Alan, Camacho, Madson.

Desfalques: Élder Santana (lesão).

Onde Assistir

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil pela plataforma de streaming Star+.

Palpite

O Porto é o amplo favorito, principalmente por sua excelente campanha em casa e pelo momento positivo. A expectativa é de um jogo com forte pressão ofensiva dos donos da casa desde o início, com Galeno e Evanilson como grandes protagonistas. O Moreirense deve adotar uma postura mais defensiva e tentar explorar os contra-ataques.

Palpite: Porto 2 x 0 Moreirense

Destaques Individuais

Galeno (Porto): Em grande fase, tem sido responsável por assistências e gols decisivos.

Em grande fase, tem sido responsável por assistências e gols decisivos. Gonçalo Franco (Moreirense): Peça fundamental no meio-campo, com boa chegada à área e qualidade nos passes.

O confronto promete movimentar a rodada e pode ser decisivo para os objetivos das duas equipes na reta final da temporada portuguesa.

