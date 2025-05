SONORA – IMA divulga relatório mensal de balneabilidade de abril

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade referente ao mês de abril. De acordo com as amostras coletadas nos 238 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 187 estão próprios para banho, o que representa 78,9%. Em Florianópolis, dos 87 pontos analisados, 65 estão adequados para banho, o que equivale a 75,58%.

No site https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/, as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar os relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

O Programa de Monitoramento de Balneabilidade do IMA segue um cronograma prévio, provendo transparência e publicidade ao processo. Desta forma, todo cidadão pode acompanhar quando haverá a coleta em determinado ponto.

À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente e pode ser conferido no mapa do site.

O Diretor de Controle, Passivos e Qualidade Ambiental do IMA, Diego Hemkemeier Silva, traz detalhes sobre o relatório:

SONORA