Aviso de última hora durante a madrugada e coube a Sandra trazer a notícia na Globo

Na madrugada deste sábado (25), os telespectadores da TV Globo foram surpreendidos com um anúncio feito por Sandra Annenberg durante a exibição do Globo Repórter. A apresentadora informou que as reprises do programa, tradicionalmente exibidas aos sábados, passarão a ir ao ar aos domingos, a partir das 6h45 da manhã. A mudança entra em vigor no próximo fim de semana e faz parte de uma série de ajustes estratégicos na grade da emissora.

“A partir do próximo final de semana, as reprises do Globo Repórter vão ser apresentadas aos domingos, às 6h45 da manhã”, declarou Sandra, desejando ainda um ótimo fim de semana ao público. A medida visa reorganizar os horários e melhorar o desempenho da emissora nas manhãs de fim de semana, com novas atrações e maior dinamismo na grade.

Reformulação nas manhãs de sábado

Com as alterações previstas para começar no dia 1º de fevereiro, a TV Globo também promove mudanças significativas nas manhãs de sábado. O programa É de Casa, atualmente exibido por quatro apresentadores — Maria Beltrão, Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira — terá sua duração reduzida em duas horas, retornando ao horário original pré-pandemia: das 9h às 12h.

Durante a pandemia, o programa havia sido estendido para abordar temas relacionados à Covid-19, servindo como um importante canal de informação e prestação de serviço à população. Agora, com o novo formato, o espaço será dividido com três atrações inéditas.

Novas atrações e reprise do Globo Rural

Entre as novidades, a emissora lançará o telejornal Bom Dia Sábado, apresentado por Sabina Simonato e Marcelo Pereira, direto dos estúdios de São Paulo. Na sequência, será exibido o Pequenas Empresas & Grandes Negócios, que ganha novo horário aos sábados, além de uma reprise do Globo Rural, que será o primeiro programa da manhã.

A reformulação busca resgatar a audiência nas manhãs de sábado, com uma proposta mais informativa e variada, sem deixar de lado o entretenimento e a prestação de serviço. A expectativa é de que essas mudanças tragam mais dinamismo à programação da Globo nos finais de semana, abrindo espaço para novos formatos e apresentadores.

Essas alterações reforçam a constante adaptação da emissora carioca aos hábitos e demandas do público, mantendo o compromisso com a qualidade e a inovação em sua grade televisiva.

A jovem atriz Milena Brandão, de apenas 11 anos, faleceu na última segunda-feira (28) em decorrência de complicações causadas por um tumor cerebral. Reconhecida por seu talento em peças teatrais e na novela A Infância de Romeu e Julieta, exibida pelo SBT, Milena enfrentava uma luta silenciosa contra a doença. Sua morte encefálica foi confirmada na sexta-feira (2), deixando familiares, amigos e fãs comovidos com a precoce perda.

Inicialmente, a atriz mirim foi atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na zona sul de São Paulo, onde recebeu o diagnóstico de dengue. Contudo, as dores de cabeça persistiram e se intensificaram, o que motivou um novo retorno à unidade de saúde. Após reavaliação, Milena foi transferida ao Hospital Geral do Grajaú, onde a gravidade de seu quadro foi finalmente identificada.

Tumores cerebrais: sintomas silenciosos e perigosos

Tumores cerebrais podem se desenvolver de maneira lenta e quase imperceptível, sendo muitas vezes confundidos com doenças mais comuns, como viroses, enxaquecas ou distúrbios hormonais. No caso de Milena, os primeiros sinais relatados foram dores de cabeça fortes e contínuas, que não cediam com o uso de analgésicos convencionais.

Esse sintoma é um dos mais recorrentes em pacientes com tumores no cérebro. Em muitos casos, ele vem acompanhado de náuseas e vômitos, que pioram ao deitar ou abaixar a cabeça. Outros sinais de alerta incluem:

Convulsões, mesmo sem histórico anterior;

Mudanças comportamentais ou de humor repentinas;

Dificuldade para falar ou compreender o que é dito;

Problemas de memória e raciocínio;

Visão turva ou dupla;

Perda de equilíbrio ou coordenação motora;

Zumbido nos ouvidos;

Alterações hormonais, como ciclos menstruais irregulares;

Sonolência excessiva ou confusão mental.

Em estágios mais avançados, quando o tumor atinge áreas críticas como o tronco cerebral, funções vitais como respiração, frequência cardíaca e consciência podem ser comprometidas, tornando o quadro ainda mais grave.

A importância do diagnóstico precoce

A história de Milena Brandão evidencia a importância de um diagnóstico precoce e assertivo. Infelizmente, como os sintomas iniciais podem ser vagos ou confundidos com doenças comuns da infância, o tumor cerebral muitas vezes é descoberto tardiamente, dificultando o tratamento e diminuindo as chances de recuperação.

Especialistas reforçam que qualquer dor de cabeça persistente, especialmente em crianças, deve ser investigada com cautela, sobretudo se houver sintomas associados. A ressonância magnética e a tomografia computadorizada são exames fundamentais para identificar alterações neurológicas com precisão.

Milena deixa um legado de talento precoce e um alerta necessário sobre os riscos de ignorar sinais sutis de doenças graves. Sua partida precoce reforça a necessidade de atenção e vigilância redobrada por parte dos pais, responsáveis e profissionais da saúde diante de sintomas incomuns.

Millena Brandão: atriz mirim do SBT está internada em estado grave após sete paradas cardíacas

A jovem atriz mirim Millena Brandão, de apenas 11 anos, conhecida por sua atuação na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, encontra-se internada em estado grave após sofrer sete paradas cardiorrespiratórias. A notícia causou forte comoção entre fãs, colegas e familiares da artista, que também se destaca como influenciadora digital e modelo fotográfica.

Millena foi levada às pressas ao hospital na quarta-feira, 30 de abril, após apresentar fortes dores de cabeça. Durante os exames, os médicos identificaram uma massa de cinco centímetros no cérebro, posteriormente diagnosticada como um tumor. O quadro se agravou rapidamente, levando à necessidade de intubação e sedação profunda. No momento, a jovem está na UTI, respirando com ajuda de aparelhos e sem apresentar resposta neurológica.

Segundo informações repassadas por Thays Brandão, mãe da atriz, Millena permanece em estado delicado e instável. A transferência para outra unidade de saúde está sendo avaliada, mas só poderá ocorrer quando o quadro clínico apresentar melhora significativa. Thays compartilhou a situação com os fãs por meio das redes sociais, pedindo orações e ressaltando sua fé na recuperação da filha: “Estamos na luta, mas ela vai sair dessa, se Deus quiser. Ela não está reagindo, não tem nenhum tipo de resposta, não se mexe, e o caso é muito delicado por conta dessas paradas cardíacas.”

A trajetória de Millena Brandão é marcada por talento e carisma. Em 2023, ela conquistou o público ao integrar o elenco da novela A Infância de Romeu e Julieta, exibida pelo SBT. Além disso, a jovem já participou de diversas campanhas publicitárias e mantém um perfil ativo no Instagram com mais de 140 mil seguidores, onde compartilha momentos da carreira artística e da vida pessoal.

A notícia de sua internação mobilizou uma rede de apoio formada por amigos, colegas de trabalho e seguidores nas redes sociais. A hashtag #ForçaMillena rapidamente ganhou força, com mensagens de carinho e solidariedade vindas de todas as partes do Brasil. Muitos lembraram da garra e alegria que a atriz transmite em suas aparições públicas e expressaram esperança em sua recuperação.

O caso também reacende discussões sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças neurológicas em crianças e adolescentes, especialmente quando há sintomas como dores de cabeça persistentes, vômitos e alterações comportamentais. Millena havia se queixado de dores antes de ser levada ao hospital, o que demonstra a necessidade de atenção redobrada com sinais sutis, que podem indicar problemas mais graves.

Enquanto a família aguarda por uma evolução positiva no estado clínico de Millena, o país se une em oração e apoio à pequena estrela. A expectativa é de que, com o avanço do tratamento e estabilização do quadro, a atriz possa ser transferida para uma unidade especializada, onde receberá o cuidado necessário para sua recuperação.

Vale Tudo: primeiro encontro de Ivan e Heleninha vira a trama totalmente do avesso

A novela Vale Tudo, exibida na faixa das nove da TV Globo, promete uma reviravolta emocionante com o aguardado encontro entre Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) e Ivan Meireles (Renato Góes). O momento marca uma virada significativa na trajetória da filha de Odete Roitman (Debora Bloch), que enfrenta um turbilhão de emoções diante dos conflitos familiares e tentativas de manipulação.