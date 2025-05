AME BV impulsiona empreendedorismo indígena nas comunidades de Boa Vista

Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV



Na comunidade Darôra, região do Baixo São Marcos, Clara Sarmento, de 58 anos, recebe seus clientes com um sorriso acolhedor, o mesmo que carrega há décadas, desde os tempos em que sonhava em ter o próprio negócio. Ela é uma das 100 indígenas beneficiadas pelo “ARI’KUTA CRED”, linha de crédito lançada em 2023 pela Prefeitura de Boa Vista, por meio da Agência Municipal de Empreendedorismo (AME BV).

O nome, que em Macuxi significa “florescer”, não poderia traduzir melhor a transformação que a empreendedora viveu. Internet, energia, bem como plano de celular: tudo vem da renda gerada no minimercado, que oferece desde produtos regionais como farinha até cosméticos e itens de perfumaria.

“Com esse apoio da prefeitura, por meio da AME BV, eu dupliquei a quantidade de produtos que vendo. Minha renda melhorou e consigo pagar todas as contas com tranquilidade”, contou.

Organização como raiz do sucesso

Antes mesmo do crédito chegar, Clara já cuidava do seu negócio com zelo e disciplina. E com o incentivo da AME BV ela conseguiu ampliar o seu empreendimento. “Sempre fui organizada, mas esse apoio completou o que faltava. Me senti valorizada. Nós, indígenas, somos ótimos empreendedores”, afirmou.

O caminho até o programa foi recomendado por uma prima, que já havia se inscrito e incentivou Clara a tentar. Hoje, ela celebra não só a sua conquista, mas a da comunidade. “Foi bom pzra mim, mas também para outros empreendedores do Darôra. A AME BV não esqueceu da gente. Isso nos dá esperança”, disse.

Florescimento coletivo

O “ARI’KUTA CRED” atua em 15 comunidades indígenas de Boa Vista, onde os principais segmentos atendidos são: alimentação, agricultura e serviços. A diretora-presidente da AME, Luciana Surita, destaca que os beneficiados aplicaram corretamente os recursos recebidos nos planos construídos em conjunto com a agência.

“Mais do que crédito, a prefeitura oferece dignidade, visibilidade e a chance de crescer com autonomia, respeitando a identidade cultural de cada empreendedor. Muitos já quitaram os contratos e conseguiram acessar novas linhas de crédito. A AME BV ainda mantém um acompanhamento contínuo, com visitas para orientar e avaliar os empreendimentos”, destacou.

