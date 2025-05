ASSISTIR AO VIVO PSV x Sittard PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Holandês, Eredivisie, HOJE (03/05)

Por MRNews



A partida PSV x Sittard acontece HOJE 15 hs, horário de Brasília pela Eredivisie, nome oficial do Campeonato Holandês. O mandante desta partida será o PSV que buscar os três pontos em seus domínios. Essa é a edição 2024/2025, que começou em agosto de 2024.

PSV x Sittard: Prévia, escalações e palpites para o duelo na Eredivisie

Neste sábado, PSV e Fortuna Sittard se enfrentam pela 32ª rodada da Eredivisie, no Philips Stadion, em Eindhoven. O confronto está marcado para as 15h (horário de Brasília), com o PSV buscando manter a excelente campanha na temporada, enquanto o Fortuna tenta se firmar no meio da tabela.

Momento das equipes

O PSV vive uma temporada de sonho. Já campeão da Eredivisie com rodadas de antecedência, o time de Peter Bosz lidera com folga e segue invicto em casa. A equipe soma vitórias expressivas, com um ataque poderoso liderado por Luuk de Jong e Johan Bakayoko, e uma defesa sólida com o brasileiro André Ramalho no comando.

Já o Fortuna Sittard chega para o duelo ocupando uma posição intermediária na tabela. Com 37 pontos, o clube ainda sonha com uma vaga nas competições europeias, mas precisa de um desempenho quase perfeito nas últimas rodadas. Fora de casa, o time de Danny Buijs tem encontrado dificuldades, com uma sequência irregular de resultados.

Onde assistir O jogo será transmitido ao vivo pela plataforma Star+ para o Brasil.

Escalações prováveis

PSV – técnico: Peter Bosz Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, van Aanholt; Schouten, Veerman; Bakayoko, Tillman, Lozano; Luuk de Jong.

Desfalques: Mauro Júnior (lesionado)

Pendurados: Veerman, Teze

Fortuna Sittard – técnico: Danny Buijs Pandur; Rota, Guth, Siovas, Vita; Duarte, Ferati, Özyakup; Córdoba, Noslin, Sierhuis.

Desfalques: Alen Halilovic (suspenso)

Pendurados: Noslin, Duarte

Retrospecto Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o PSV venceu todos, sempre marcando dois ou mais gols. No primeiro turno, triunfo tranquilo por 3 a 1 fora de casa.

Palpite Diante da força do PSV em Eindhoven e da inconsistência do Fortuna como visitante, a tendência é de mais uma vitória dos donos da casa. A equipe de Peter Bosz tem um sistema ofensivo veloz e versátil, capaz de desmontar defesas com facilidade. Um placar provável seria PSV 3 x 0 Fortuna Sittard.

Destaques individuais Luuk de Jong, artilheiro do campeonato, é o nome mais perigoso do time da casa, enquanto Bakayoko aparece como opção de criatividade e velocidade pelos lados. No Fortuna, Córdoba e Sierhuis tentam oferecer perigo nos contra-ataques, mas enfrentarão uma das defesas mais sólidas da liga.

Considerações finais Com o título já garantido, o PSV entra sem pressão, mas com foco em encerrar a campanha de forma histórica. Para o Fortuna, o jogo é mais uma oportunidade de testar seus limites contra o melhor time do país, mesmo que a expectativa de pontos seja baixa.

Em relação ao Campeonato Holandês, o Ajax é também, o time com mais títulos desde a fundação da competição. Desde 1965, os clube Ajax, com 34 títulos, o PSV, com 24 e o Feyenoord, com 15 títulos, se revesam entre os campeões da principal liga neerlandesa. Neste período, apenas nas temporadas 1980/81 e 2008/2009, foram ganhas pelo AZ Alkmaar, e da temporada 2009/10, conquistada pelo Twente.